RECENZE: Civilization 6: Rise and Fall je poleva na dortu pro hračičky

Je rok 1960 a od dobytí Marsu mě dělí pár posledních let. A zatímco co nejrychleji stavím marsovský obytný modul a hydroponickou farmu pro cestu na rudou planetu, tak se zároveň modlím, aby mi indiáni z kmene Cree nebo Skoti v čele Robertem I. (Robert the Bruce) nevyfoukli vítězství těsně před nosem.

Naštěstí to dopadá dobře a někdy na konci 60. let, kdy v naší realitě lidé poprvé stanuli na Měsíci, ti moji poprvé stanou na Marsu. A moje cesta v Civilizaci končí vítězstvím. Alespoň tentokrát.

Civilization 6: Rise and Fall Civilization 6: Rise and Fall

Šestá Civilizace od Firaxis a legendárního Sida Meiera nabízí valník obsahu už v základní verzi a nadšení stratégové se v ní vyřádí na desítky způsobů po stovky hodin. Datadisk Rise and Fall tedy není pro majitele „holé“ Civilizace povinností.

Ale pozornost si každopádně zaslouží. Matadorům strategického žánru se totiž podařilo na chutný dort, kterým šestá Civilizace je, tímto přídavkem navrstvit ještě macatou vrstvu polevy navrch.

Sbírání bodíků jak v supermarketu

Datadisk nijak výrazně nemění samotnou kostru hratelnosti: pořád se jede po osvědčené dráze budování, výzkumu a dobývání, ale přidává docela dost novinek. Tou nejzásadnější je sbírání bodíků. Ty vám hra naděluje třeba za postavení některého z mnoha divů světa, za objevení nového kontinentu, vyzkoumání konkrétní technologie či za vyrobení konkrétní vojenské jednotky.

Bodíky se sčítají a na konci jednotlivých epoch jejich počet rozhodne o tom, jak se vaší říši povede dál. Když jich nasbíráte málo, upadne vaše země do temného věku, když jich nasyslíte tak akorát, nic moc se nestane. A když se vám bude naopak dařit, čeká vás zlatý věk, v němž si můžete vybrat jeden z mnoha silných bonusů.

Civilization 6: Rise and Fall Civilization 6: Rise and Fall

A pro zvlášť velké hujery je tu ještě takzvaný věk hrdinský – do toho vaše impérium vpluje, pokud se po temném věku třeba ve středověku přehoupnete do toho dalšího s dostatkem bodů na začátek zlaté éry. Věk hrdinů nabízí do dalších kol bonusy hned tři.

Sbírání bodů doprovázejí jakési obrázkové dřevoryty, takže vám připadá, že máte v patách rotu oddaných kronikářů, kteří bleskově zaznamenávají každý váš úspěch. Bonusy, které si za nashromážděné body můžete vybrat, podporují různé herní styly a vybere si v nich jak nadšený vynálezce, tak krvežíznivý dobyvatel či náboženský fanatik.

Starosti se starosty

Podobně diverzifikovaná je i další nová vrstva hratelnosti – guvernéři. Těch je celkem sedm a každý se hodí pro jiné úkoly. Jeden mocně podpoří průmysl, další náboženství, třetí armádu a tak dále. A každý z nich ještě může být několikrát vylepšen a tím i ještě víc posílen. Pokud tedy rádi svá města specializujete, díky guvernérům bude vaše práce zároveň jednodušší i efektivnější.

Civilization 6: Rise and Fall

Poslední podstatnou novinkou je systém loajality. Musíte se totiž nově starat o to, aby vám obyvatelé ve městech byli věrní, jinak hrozí, že se město vzbouří a osamostatní. A to ještě v tom lepším případě. V tom horším vám ho rovnou uloupí sousední civilizace.

Proto je záhodno při zakládání nových měst myslet dopředu. Protože pokud svého osadníka „vysadíte“ mezi tři nepřátelská města, existuje velká šance, že o nově založené město velmi rychle přijdete.

Ze všech novinek je systém loajality asi nejrozporuplnější. Na jednu stranu samozřejmě dává smysl, že každý správný vládce musí dohlédnout na spokojenost svých poddaných. Na druhou stranu je implementace tohoto systému do hry taková nijaká. Řečeno jinak: pokud vážně nepostavíte nové město mezi tři cizí osady, můžete být v klidu.

Věrní až za hrob

Jako správný intrikán jsem se také pokoušel pomocí špionů podněcovat nespokojenost v nepřátelských městech poblíž svých hranic a testoval, jestli se mi je povede přetáhnout do své náruče. A bez výsledku – i když můj agent uspěl, za dva tahy byla loajalita cizího města zpátky na maximu. Mnohem snazší je prostě přijet k branám města, po kterém toužíte, s tankem a dobýt ho.

Civilization 6: Rise and Fall Civilization 6: Rise and Fall

Pak přibyly jakési stavy ohrožení (Emergencies), které umožňují civilizacím spojit se proti společnému nebezpečí či nepříteli – třeba proti tyranovi, který použije jaderné zbraně. Jde však o velmi okrajovou záležitost, která jednotlivé hry ovlivňuje naprosto minimálně.

Kromě všech zmíněných rozšíření Rise and Fall jako správný datadisk přináší spoustu nových hratelných civilizací, nové jednotky, budovy i divy světa. Přibyl i zásadní nový distrikt – jakási vládní čtvrť, kterou můžete vždy jednou za čas vylepšit a vybrat si při tom jeden z unikátních bonusů podle toho, zda dáváte přednost armádě, špionáži a podobně. Druhým přírůstkem je aquapark, který je pro pobřežní města alternativou klasické zábavní čtvrti.

Všichni proti všem

A teď k negativům. Největším problémem šesté Civilizace je už od vydání nepředvídatelná a agresivní umělá inteligence. A to datadisk nijak nemění. Pořád se vám tak může stát (jako mně), že jste s jedním ze světových vůdců nejlepší kamarádi, máte uzavřenou alianci a všechno je zalité sluncem.

A pak o dva tahy později vám váš „kámoš“ bez varování vyhlásí válku. A to třeba i v případě, že sídlí na druhé straně herní mapy a než by se k vám jeho kavalérie vůbec dostala, tak koně pojdou stářím. A když se konečně naštvete a k tomu válečnému štváči přijedete na návštěvu s armádou, najednou vám okamžitě nabízí mír.

Civilization 6: Rise and Fall

Druhým velkým problémem zůstávají extrémně dlouhé nahrávací časy. Když se chcete vrátit do rozjeté hry, počítejte se zdržením několik minut, než se nahrávací obrazovky konečně změní na mapu herního světa. Jedinou léčbou na tento neduh je SSD disk.

Grafiku a ozvučení nemá cenu komentovat, hra vypadá pěkně, zvlášť na poměry tahových strategií, a zvuk je na špičkové úrovni. Snad s výjimkou úvodní skladby, která vám nejspíš kvůli dlouhým loadingům hodně rychle začne lézt na nervy.

Jako celek si datadisk Rise and Fall určitě zaslouží opatrně doporučit, ale není nezbytně nutný pro to, abyste si šestou Civilizaci užili. Zvlášť s cenovkou třicet eur. Myslím si, že by datadisku víc slušela poloviční cena, protože zas tak převratné ty novinky nejsou.

Takže pokud nejste obrovský fanda Civilizace nebo se netopíte v penězích, zkuste pár měsíců vydržet. Nepochybuji o tom, že po uplynutí nepříliš dlouhé doby se Rise and Fall objeví v jedné z mnoha slevových akcí na Steamu.