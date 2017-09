Co budete hrát o víkendu?

Destiny 2

Jakub Žežule - Destiny 2 je opět jasná volba, s největší pravděpodobností se pokusím zdolat týdenní Nightfall misi. Uvidíme, jestli bude tak veselo jako minulý týden, když jsem si díky hraní s mikrofonem poněkud nečekaně procvičil němčinu (a vyděsil přitom přítelkyni). Komunita zatím zůstává přátelská a dosud jsem při on-line hraní nenarazil na nesnesitelné spoluhráče. Slyšel jsem, že střílečka Overwatch se naopak stala hodně toxickou záležitostí. Přes tento víkend si ale určitě udělám čas i na Yakuzu 0. Na japonských hrách mě strašně baví, jak jsou schopny naroubovat humor a nadsázku na vážný příběh a propracované postavy. A Yakuza tohle zvládá na jedničku.

Z traileru na Destiny 2

Martin Zavřel - Tento víkend, stejně jako oba předchozí, se opět chystám strávit v Destiny 2. Můj Main dosáhl na maximální light (305), raidy už mám hotové na všech třech postavách (dva a půl jsme s naším klanem zvládli během jediného večera, začínáme to mít opravdu natrénované), takže mě čekají zbývající milníky a Trials of the Nine. Potom budu muset smazat všechny Warlocky kromě jednoho, protože Bungie se zpožděním vysvětlili, jak omezili postup hráčů, kteří se rozhodli hrát za několik postav stejného povolání. Takže je na čase vylevelovat si zase Titána a Huntera. Snad mi na to víkend bude stačit!

Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaire’s Conspiracy

Ondřej Zach - Mám rozehranou farmářskou hru na hrdiny Story of Seasons: Trio of Towns na 3DS, nicméně pokud dorazí kód na hádankářskou adventuru Lady Layton: The Millionaire Ariadone’s Conspiracy, budu mít hodně co dělat. Místo profesora na nás čeká jeho dcera Katrielle, což může úplně změnit vyznění série. Ale změna je život, nebo jak se to říká.



Michael Mlynář - Ještě dva víkendy kolo, ale pak už toho PlayStationa opráším.



NHL 18 (PS4)

Honza Srp - Už druhý týden se proháním nabušenými sporťáky v Project Cars 2. Ta hra je obrovská a nabízí takových možností, že se recenzování neplánovaně „trochu“ protáhlo. Jinak odpočívám u každoročního fotbalu a hokeje od EA Sports, a jestli konečně dokážu urvat více volného času vkuse, budu dohánět resty z minulosti. Teď přišel čas na Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, jehož epizodický formát mi naprosto vyhovuje.