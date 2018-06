Deset slibných her, které zapadly na herním svátku E3 2018

1. Ashen

Ashen byla poprvé k vidění na E3 před třemi lety a od té doby patří k nejnadějnějším nezávislým titulům, které čerpají inspiraci ze soulsborne žánru. Hra je zasazena do fantasy světa bez slunce. Kooperace tu probíhá ve stylu hry Journey, což znamená, že hráči mezi sebou nemohou komunikovat přes chat nebo mikrofon. Inspirací po tvůrce se stala i populární hra DayZ. Ashen má vyjít ještě letos na PC a Xbox One a soudě podle ukázek je optimismus na místě. Na nové ukázky se můžete podívat zde, níže loňský trailer.

2. Where Cards Fall

Jedním z nejzajímavějších titulů prezentovaných na letošní E3 byla i nenápadná puzzle adventura Where Cards Fall. V originálně pojatém příběhu o dospívání ovládáte hrací karty, z nichž stavíte domy a používáte je k řešení hádanek. Titul zaujme hráče, kteří hledají netypické herní mechanismy a lidský příběh. Hra vyjde na iOS a PC někdy v roce 2019.

3. Sable

Jednou z vizuálně nejzajímavějších her výstavy se stala nádherná hra Sable. V ní budete prozkoumávat cizí planetu, objevovat rozdílné kultury a příběhy jejích příslušníků. Vizuál připomene tvorbu francouzského komiksového kreslíře Moebia a některé filmy od japonského Studia Ghibli. Dvojice autorů zmiňuje inspiraci herními tituly jako 80 Days, Journey, Shadow of the Colossus nebo poslední Zelda. Hra by měla vyjít příští rok na PC a Xbox One.

4. Déraciné

Kdo čekal pokračování Bloodbornu, byl asi ohlášením nové exkluzivity od From Software zklamán. Déraciné je navíc určena pouze pro virtuální realitu Playstation VR. A ačkoliv to není indie titul v tom pravém slova smyslu, nesmí tato nenápadná perlička na našem seznamu chybět. Ve hře se vtělíte do role ducha, kterého vyvolá mladá dívka v internátní škole. Čeká vás postupné rozkrývání tajemství a řešení hádanek. Vedle titulu Transference to byla asi nejnadějnější VR hra výstavy. A podobně jako Transference vyjde Déraciné ještě letos.

Déraciné

5. Satisfactory

V zajímavé hře od tvůrců Goat Simulatoru budou hráči stavět továrny na mimozemských planetách a ve snaze maximalizovat efektivitu vašich výrobních linek také těžit místní nerostné bohatství. Na hru se díváte poněkud netypicky z pohledu z vlastních očí, díky čemuž Satisfactory na první pohled trochu připomene No Man’s Sky. Hra dosud nemá datum vydání, potvrzenou platformou je pouze PC.

Satisfactory Satisfactory Satisfactory

6. Maneater

Pravděpodobně nejšílenějším titulem na tomto seznamu je RPG Maneater, v němž ovládáte žraloka snažícího se pomstít člověku, který zabil žralokovu matku. Hra se odehrává v otevřeném a kupodivu poměrně detailním světě a mezi vašimi oběťmi nebudou jen potápěči, dovolenkáři a boháči na výletních jachtách, ale také nepřátelští žraloci a krokodýli. Navzdory námětu se nezdá, že by se na hře přímo podílelo filmové studio Asylum. Maneater vyjde na PC, ale zatím nevíme kdy.

7. My Friend Pedro

Brutální dvojrozměrná střílečka My Friend Pedro od Devolver Digital patřila k nečekaným hitům konference. Ovládáte postavu masakrující nepřátele natolik kreativním způsobem, až hra připomene promyšlené puzzle tituly odměňující hráčovu představivost. My Friend Pedro vyjde začátkem příštího roku na PC a Nintendo Switch.

8. Tunic

Tunic se sice objevil na velkém plátně během konference Microsoftu, ale vzhledem k náloži velkých áčkových titulů ho bylo velmi snadné přehlédnout. V roli lišáka ozbrojeného mečem budete ve hře objevovat skrytá tajemství a bojovat se zástupy nepřátel. Titul se na první pohled inspiruje kultovní hrou The Legend of Zelda: Link to the Past a má být mnohem těžší, než se na první pohled zdá. Vyjde příští rok na Xbox One a PC.

9. Death’s Gambit

Dlouho vyhlížená dvourozměrná plošinovka Death’s Gambit připomene mix kultovních Dark Souls a Castlevanie. Kromě nádherné retro grafiky zaujme také tuhou obtížností a skvělým soundtrackem. Příběh vypráví o hlavním hrdinovi, který je ušetřen Smrtí, jen aby se stal jejím věrným služebníkem. Pozor, Death’s Gambit vyjde již 14. srpna na Playstation 4 a PC.

10. Neo Cab

Fanoušci příběhových her, kteří se již nemohou dočkat Cyberpunku 2077, by měli zpozornět. Neo Cab se odehrává v podobném světě, daleko více se však žánrově blíží hrám od Telltale Games. Ve fiktivním městě Los Ojos je lidský prvek vytlačován automatizací. V roli poslední živé profesionální řidičky vozíte klienty, komunikujete s nimi a řešíte jejich morální dilemata. Vaši zákazníci vás budou podle vašich odpovědí hodnotit, což má mít vliv na příběh hlavní hrdinky. Hra vyjde na PC, datum vydání zatím ohlášeno nebylo.