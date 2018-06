Command & Conquer je zpět, ale v podobě, o kterou se nikdo neprosil

Strategickou sérii Command & Conquer zná asi každý, kdo hrál v druhé polovině devadesátých let hry. Nyní je slavná značka zpět, ale ne ve formátu, jaký by si fandové přáli. Command & Conquer: Rivals je totiž mobilní hra na iOS a Android.

Rivals je multiplayerová strategie, v níž se bojuje na miniaturním bitevním poli jeden na jednoho a bitvy mají trvat v řádech minut. Pokud jste někdy hráli Clash Royale, jste doma, základní koncept je stejný. Rozdíl je v tom, že v Rivals mají hráči své jednotky stále pod kontrolou.

„Jsme přesvědčeni, že tím hratelnost získává nový, čerstvý rozměr. Vnímáme hlasy, že takovou věc hráči nemohou zvládnout – ale nesouhlasíme s nimi. Hráči jsou neobyčejně schopní a takováto úroveň ovladatelnosti hry, spolu se strategickými možnostmi, které přináší, dnes chybí,“ myslí si Michael Martinez generální manažer studia Redwood Studios.



Majitelé zařízení s Androidem se mohou na Google Play předregistrovat, v USA a Kanadě bude od dnešního dne dostupná pre-alfa. Majitelé s iOS jsou odkazování na oficiální stránku, která v době psaní článku není aktivní.

Command & Conquer: Rivals nemusí být nutně špatná hra. Je to ovšem plivanec do tváře všem fandům původních her. Co všechno společnost Electronic Arts na své akci EA Play ukázala, se podívejte zde.