Noví majitelé práv na značku Commandos slibují pokračování i remastery

Společnost Kalypso Media Group odkoupila práva na všechny hry španělské společnosti Pyro Games. Tu znají hráči především jako autory kultovní trilogie Commandos.

Kalypso Media získali práva na celou produkci Pyro Games.

První díl Commandos: Behind Enemy Lines z roku 1998 byl jednou z nejoriginálnějších her své doby a inspiroval řadu napodobitelů. S malou skupinou vojáků, z nichž každý měl jinou specializaci, jsme ve hře plnili speciální mise hluboko v nepřátelském týlu. Cílem nebylo pobýt vše, co se pohnulo, ale naopak splnit úkol co možná nejnenápadněji.

Commandos se dočkali dvou pokračování i akčnější 3D adaptace Strike Force, od roku 2006 jsme však o značce neslyšeli. Kalypso (z jejich portfolia jmenujme například Sudden Strike nebo Tropico) to však slibují změnit.



Ve výrobě je plnohodnotný nový díl, než se ho však dočkáme, měly by přijít na řadu nové verze těch původních. Tisková zpráva slibuje „extenzivní adaptaci existujících her pro současné technologie a platformy,“ což v tom lepším případě znamená remasterované verze, v horším jen port na mobilní platformy. Nezbývá než počkat na další informace a držet palce.

Kromě série Commandos mají Kalypso práva i na strategie Imperial Glory a Praetorians.