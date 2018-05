Conan Exiles opustil předběžný přístup, prodal už milion kopií

Conan Exiles je další zástupce tzv. survival her odehrávajících se v otevřeném světě. Nabízí skvělý propracovaný soubojový systém, řadu originálních mechanik a licenci na Howardův do detailů promyšlený fantasy svět. Ale především - je to asi jediná hra, kde si při tvorbě postavy můžete nastavit velikost přirození! Žádný div, že už po hře sáhlo více než milion kupujících.