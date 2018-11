Prokletý Crackdown 3 vyjde v únoru, známe hardwarové nároky

Od oznámení v roce 2014 bylo chystané pokračování šílené akce Crackdown tolikrát zpožděno, až se začaly ozývat hlasy, že Microsoft možná vývoj nakonec utne, jako to například udělal u Scaleboundu (viz náš článek). Naštěstí k ničemu takovému nedošlo a vývoj se nyní po dlouhých letech blíží ke konci. Hra už dokonce zná své datum vydání, kterým by měl být 15. únor 2019.



Kromě konzole Xbox hra vyjde i na PC a hardwarové nároky nejsou nijak přehnané:

Minimum

· CPU: Intel Core i5-3470 | AMD FX-6300

· RAM: 8GB

· VRAM: 2GB

· Grfická karta: Nvidia GeForce 759 Ti| Radeon HD 7850

Doporučené

· CPU: Intel Core i5-4690 | AMD FX-8350

· RAM: 8GB

· VRAM: 4GB

· Grafická karta: Nvidia GeForce 970 | Radeon RX 480

Vedle příběhové části pro jednoho hráče bude Crackdown 3 obsahovat i multiplayer, na který se můžete podívat ve videu.