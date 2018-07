RECENZE: Crash Bandicoot N.Sane Trilogy šlape na Switchi s kompromisy

Plnohodnotnou recenzi původní verze na PlayStation 4 si přečtěte zde, v této minirecenzi se budu věnovat pouze tomu, jak šlape verze na Switch.

Asi největším zklamáním pro mě je rozlišení. Ani rok nestačil k tomu, aby hra běžela v 720p v handheldovém režimu. Respektive takto: možná vás nejprve navnadí menu, které skutečně v 720p šlape, jenže vlastní hra se pak mírně rozmázne do 480p. Při hraní v doku se rozlišení zvýší na 720p. Žádná sláva, že? Ba ne, nakonec to tak špatné není. Nemohu říci, že by mi nižší rozlišení při hraní překáželo.

Co se týče počtu snímků za sekundu, vzhledem k tomu, že hra běží na všech konzolích ve 30 fps (ano, i na Xboxu One X), nečekal jsem žádný posun. Nutno říci, že tady vše funguje, jak má, žádné viditelné poklesy snímkování jsem nezaznamenal.

Grafika je v porovnání s tím, co jsem viděl na PlayStation 4, ořezaná jen mírně. Horší stíny ani o trochu méně bohatá vegetace nepřekvapí. To je zkrátka daň za to, že můžete hrát na cestách. Jenže čím víc se do hry ponoříte, tím méně tyto nedostatky vnímáte, což se týká hlavně rozlišení. Co mě naopak potěšilo, jsou kratší nahrávací časy.

Pokud si chcete vychutnat hru v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu, jedna možnost tu je: pořiďte si PC verzi. Neměl jsem možnost ji hrát, ale podívejte na video níže, vypadá nádherně. Vedle samozřejmě nešlápnete ani s verzí pro Switch, tu však mohu doporučit jen v případě, že plánujete hrát hlavně v handheldovém režimu, jinak mi její pořízení smysl nedává.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy na Switchi

Co se týče her jako takových, nenechte se zmást krásnou grafikou. Hratelnost nebyla dotčena, což mimo jiné znamená, že obtížnost dost kolísá a hra je v některých ohledech přísná. Nejslabší mi přijde v tomto ohledu hned první díl, nejlepší třetí, který i po tolika letech překvapuje rozmanitostí.