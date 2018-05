Uzavřená beta závodů The Crew 2 začne na konci května

Uzavřená beta závodů The Crew 2 poběží od 31. května do 4. června, a to na PC (vyžadován klient Uplay), PlayStation 4 a Xboxu One. Přihlásit do bety se můžete na oficiálních stránkách thecrewgame.com/beta. Pokud budete vybráni, herní data půjde stáhnout od 29. května. K vyzkoušení budou všechny disciplíny, tedy i letecká akrobacie či závody ve člunech.

The Crew 2 The Crew 2 The Crew 2