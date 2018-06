Každé tři měsíce nová disciplína. Plán obsahu po vydání Crew 2

Závodní hra v otevřeném světě The Crew 2 se první rok dočká čtyř větších obsahových aktualizací. První vyjde v září, jmenuje se Gator Rush a do hry přidá vznášedla, pět nových vozů a nový event. Zároveň bude uvedena legendární kvalita součástek. A každý měsíc hru rozšíří dva nové vozy. Tvůrci přitom říkají, že veškerý obsah, který se ve hře objeví po vydání, půjde získat za herní peníze (otázka je, jak moc to bude časově náročné).