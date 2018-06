Návrat mistra hororu. Fanoušci Cthulhu se mohou těšit na dvě nové hry

Lovecraftovo univerzum má u hráčů vynikající reputaci. Na jeho licenci vzniklo totiž již mnoha nezapomenutelných her, namátkou třeba Shadow of the Comet, Prisoner of Ice nebo třeba Call Of Cthulhu: Dark Corners Of The Earth. Ostatně na soupis všech titulů týkajících se fenoménu Cthulhu nestačil nedávno Honzovi Hamáčkovy jeden článek, a tak musel vydat ještě druhý díl. Fanoušci hororů teď mohou s nadějí upírat zrak i do budoucnosti, protože se na nás chystají rovnou dvě nové hry ohánějící se Lovecraftovým jménem.

Call of Cthulhu je nadějná kombinace hororu a adventury.

Tou první bude Call of Cthulhu od francouzských Cyanide Studios, které vzniká na motivy stejnojmenné deskové hry. Není to však na něm vůbec vidět, ve skutečnosti jde o takřka klasickou detektivní adventuru, říznutou notnou dávkou mysticismu. V roli soukromého očka Edwarda Pierce se v ní vydáváme na ostrov Darkwater, vyšetřovat záhadnou smrt rodiny Hawkinsových. Netrvá dlouho a na scéně se objevují krvavé rituály, prastaré zlo skryté hluboko pod povrchem země a další klasické Lovecraftovské propriety.

Jeden z maskotů hry Sinking City na letošní E3.

Call of Cthulhu má být na poměry adventur výjimečně nelineární. Řada úkolů má více způsobů řešení, a tak byste se nikdy neměli zaseknout jen proto, že jste někde něco přehlédli. V předváděné pasáži jsme například našli v pracovně tajné dveře, zablokované kódovým zámkem. Mohli jsme zdlouhavě pročítat nalezené zápisky a doufat, že heslo někde najdeme, ale prezentující zvolil prozaičtější řešení: odkryl skrytý mechanismus ovládající dveře a pomocí páčidla ho rozbil.

Hra umožňuje přepnout se do speciální „vyšetřovacího“ módu, ve kterém budete z řady indicií rekonstruovat, co se na místě vlastně stalo. Hlavním lákadlem však má být dokonale zvládnutá simulace šílenství, do kterého se Edward postupně propadá. Časem si tak nebudete být moc jistí, co je realita a co se vám jen zdá. Jde přitom o čistou adventuru, na žádné bojové sekvence zde nenarazíme, i když zde prý bude možné zemřít. Call of Cthulhu vyjde ještě letos na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

VIDEO: The Sinking City | E3 2018 Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

The Sinking City přinese otevřený svět a souboje s monstry.

Druhou chystanou hrou na motivy Lovecrafta je The Sinking City od ukrajinských Frogwares, známých především díky sérii o Sherlockovi. Na její prezentaci jsem se však bohužel nedostal, takže kromě fotky jednoho z maskotů vám mohu nabídnout jen citaci z oficiálních stránek.



Opět se zde stanete soukromým vyšetřovatelem, jen tentokrát zamíříte do města Oakmont ve státě Massachusetts, které sužují silné záplavy nadpřirozeného původu. Autoři se dílem Lovercrafta jen silně inspirují, ale žádnou oficiální licenci nemají. I tak dokážou vystavět děsivou atmosféru, jak napovídají dosud zveřejněné obrázky.

Datum vydání ještě bohužel neznáme, žádná platforma by však neměla být opomenuta.