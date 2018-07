The Culling 2 byl takový průšvih, že se autoři raději vrací k prvnímu dílu

Na každou počítačovou hru, která svým autorům přinesla bohatství a slávu, připadá několik ostatních, které skončily neúspěchem. V případě hry The Culling 2 je však slovo neúspěch až nemístně eufemistické, její uvedení na trh totiž bylo opravdovým fiaskem.



The Culling 2 nedokázalo zaujmout dostatečné množství hráčů a tak končí ani ne měsíc po uvedení na trh.

Necelých 14 dní po vydání zejí servery prázdnotou a to je pro hru z žánru battle royale, v níž mají o přežití bojovat desítky hráčů najednou, rozsudek smrti.

Studio Xaviant se tak ocitlo v nezáviděníhodné pozici. Vývojem strávili řadu měsíců a vzniklá finanční ztráta je hrozila zlikvidovat.

Namísto bankrotu však tito sympatičtí Američané přišli s překvapivým řešením. Než aby se pokusili The Culling 2 opravit a dodělat, rozhodli se ho úplně stáhnout z prodeje a plně se soustředit na vylepšování původního prvního dílu. Těch pár desítek lidí, kteří si The Culling 2 koupili a nepožádali o vrácení peněz, bude samozřejmě odškodněno.

Vývojářský tým Xaviant postupuje metodou krok vpřed, dva kroky vzad.

Producent hry Josh Van Veld se všem fanouškům omluvil a slíbil, že než začnou přidávat nový obsah, nejprve pořádně zapracují na základních principech, které jejich hru v zástupech desítek klonů žánrů battle royale dělaly unikátní. „Změnili jsme toho příliš mnoho a příliš rychle,“ sype si na hlavu popel a slibuje návrat ke kořenům.

Na říjen je tak naplánovaný veliký patch, který by měl z The Culling udělat tu hru, kterou všichni chtějí. A aby se náhodou neopakovala trapná situace, kdy herní servery zejí prázdnotou, přejde the Culling na platební model free 2 play. Minimálně vyzkoušet si jej tak bude moci každý zcela zdarma.

Docela hezký přístup, nemyslíte?