Cyberpunk 2077 je přesně tak dobrý, jak jsme tajně doufali. První dojmy

Po dlouhých letech absolutního mlčení se talentovaný polský tým CD Projekt RED rozhodl odhalit oponu a konečně se pochlubil výsledky několikaleté práce. Pro účely letošní E3 sebevědomě připravili nebývale rozsáhlou ukázku z hraní, kterou jsme mohli na místě obdivovat jako jedni z vůbec prvních lidí na světě. A nebudeme vás dlouho napínat, čekání se rozhodně vyplatilo.



Cyberpunk 2077

Stručně řečeno bude Cyberpunk 2077 hrou na hrdiny ovládanou z pohledu z vlastních očí. Více než předchozího Zaklínače připomíná Deus Ex, tedy až na to, že se odehrává v otevřeném světě, ve kterém se budete moci volně pohybovat.

Na rozdíl od předchozích her od CD Projektu si tentokrát budeme moci vytvořit postavu podle svého vkusu. Pro okolní svět to sice bude pořád prostě „V“ , ale jaké bude mít pohlaví, rasu, vizáž či dokonce minulost, už bude jen na vás. Nejde přitom jen o ryze kosmetickou volbu, ale okolí podle toho na vás bude přímo reagovat. Samozřejmostí je i řada schopností vyjádřená číselnými statistikami, přitom tu nenajdeme klasický systém povolání. Prostě si postavu uděláte přesně na míru tak, jak se vám s ní bude nejlépe hrát.

Cyberpunk 2077

Pokud jste se také na základě prvního traileru obávali, že grafika bude lehce komiksově stylizovaná, mohu vás uklidnit. Autoři se snaží o maximální realističnost, pokud je to tedy vůbec u sci-fi možné.

Samotné zasazení je kombinací všech klasických kyberpunkových klišé. Robotické implantáty? Dunící techno? Blikající neony? Kombinace futuristické sterility a všudypřítomné špíny? To všechno tu je a ještě mnohem více. Cyberpunk bude splněným snem pro fanoušky klasických sci-fi a už jen procházet se samotným městem bude zážitek sám o sobě.

Cyberpunk 2077

Ono město se nazývá jednoduše Night City a je rozděleno na šest samostatných částí. Je tu vše od průmyslových a chudinských oblastí až po zbohatlické čtvrtě plné luxusních nočních podniků a restaurací. Rozlohu na kilometry čtvereční přesně neznáme, ale na rozdíl od většiny dnešních open world her je v Cyberpunku důležitá i vertikální struktura map. Gigantické mrakodrapy se tyčí stovky metrů do vzduchu, ti nejchudší naopak žijí v podzemí. Mezi všemi oblastmi se samozřejmě můžete plynule pohybovat, a to jak pěšky, tak i autem nebo na motorce, to vše samozřejmě zcela bez nahrávacích obrazovek.

Samotnou předváděčku jsme začali v bytě hlavní postavy, kterou po proflámované noci probouzí telefonem kamarád s žádostí o schůzku. Než vyrazíte ven, můžete si vybírat oblečení a zbraně, které mají dramatický vliv na vlastnosti vaší postavy. Už tady je patrný maniakální smysl pro detail, pohled z okna vysoko položeného bytu na celé město rozprostírající se před vámi je jednoduše úchvatný.

Cyberpunk 2077

Zato když jsme se po dlouhé cestě výtahem dostali na zem, pohled to byl daleko méně impozantní. Špína ulice jasně naznačuje, že autoři nevidí budoucnost lidstva příliš růžově. Důležité je podotknout, že Cyberpunk chce nabídnout dospělý zážitek. Svět je krutý a nelítostný, a tak není nouze o násilí, nahotu a hodně vulgární jazyk.

Jádrem hry je plnění unikátních úkolů, které mají prakticky nekonečný počet možností řešení. Právě svoboda tu má být jedním z nejdůležitějších faktorů, autoři totiž chtějí udělat opravdové RPG, ve kterém se můžete dokonale vcítit do své postavy. V předváděné ukázce jsme dostali úkol opatřit si vzácného droida, který se prodával za obrovskou sumu peněz. Naštěstí nás zrovna v tu chvíli kontaktovala tajemná žena s žádostí o „laskavost.“ Tu jsme mohli vyřešit po dobrém, nebo po zlém, ale klidně i zkusit sehnat peníze úplně jinak a jinde.

Cyberpunk 2077

Čas od času se však akčním scénám tak jako tak nevyhnete. V tu chvíli se ze hry stává klasická střílečka, která díky „odlétávajícím“ číslíčkům připomíná například Borderlands. Jenže i tyto pasáže nabízejí spoustu možností, jak je řešit. Můžete se napumpovat posilujícími drogami, popadnout těžkou zbraň a prostě se k cíli prostřílet, nebo se naopak snažit všem konfliktům vyhnout a zkusit se mezi nepřáteli jen proplížit.

Ne, Cyberpunk určitě neoslní originalitou, ani jednou jsem si neřekl, že něco takového jsem ještě neviděl. Místo vršení nových nápadů se v CD Projektu soustředí na vybudování fungujícího světa, který vás prostě bude lákat k průzkumu. Kdyby šlo o jiný tým, asi bych se neubránil skepsi, protože věcí které se mohou pokazit, je nekonečná řada. Jenže díky fenomenálnímu Zaklínači si snad vývojáři zaslouží, abychom jim věřili.

Čeká je ještě spousta práce, během prezentace jen nakousli řadu zajímavých věcí, o kterých bychom rádi věděli více (namátkou hackování, řízení automobilu, různé znepřátelené frakce, celkový příběh), ale i tak jsme se toho dozvěděli spoustu. Už teď je asné, že Cyberpunk má ty největší ambice a s klidným srdcem můžeme říct, že je to ta vůbec nejlepší hra, kterou jsme na letošní E3 viděli.