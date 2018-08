Další animovaný kraťas z WoW představuje královnu Azsharu

Série animovaných videí Warbringers představuje důležité postavy, které mají návaznost na aktuální díl World of Warcraft: Battle for Azeroth. Hlavní hrdinkou aktuálního videa je královna Azshara. Ta přes deset tisíc let vládla království nočních elfů Kaldorei, než přijala nabídku Sargeras, že svět očistí od podřadných ras. Na videu sledujeme její proměnu. Azshara bude boss v druhém raidu v Battle for Azeroth.