Na twitterovém účtu hry Prey se objevil již třetí kódovaný vzkaz. Pokud se vám nad ním nechce přemýšlet, vězte, že šifra prý má znamenat Good morning Morgan. To prý naznačuje, že hra již brzy dostane příběhové DLC. Žádnou oficiální informaci ale dosud nemáme, takže to berte s rezervou.

a Great meMory: thRee thINGs caNNOt be lOnG hidden: the sun, the MOOn, AnD the tRuth. pic.twitter.com/VHQQM2T05n