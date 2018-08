Diablo 3 a Dark Souls na Switchi nedělají žádné kompromisy. První dojmy

Na konzoli Nintendo Switch „hardcore“ hráči často nahlížejí jako na hračku pro děti. Pravdou je, že vizuální stránka největších hitů (Super Mario Odyssey nebo Legend of Zelda) opravdu působí lehce infantilně, to však neznamená, že by na Switchi nešlo hrát nic ryze dospělého.

Na Gamescomu jsem si mohl na vlastní prsty vyzkoušet chystané porty Diabla 3 a Dark Souls a oba jsou nadmíru povedené. Jak ovládání, tak grafická stránka jsou zvládnuty na jedničku a rozdílů oproti „velkým“ verzím by si všiml snad jen ten největší šťoural.

Dark Souls byly na novinářském stánku Nintenda jen v jediné kopii a ani tak se na ní příliš fronty nestály. Což je škoda.

Diablo lítá bez zaškobrtnutí v 60 snímcích za sekundu, a i když na malé obrazovce panuje občas zmatek, vypadá fantasticky. Hlavním tahákem je možnost hry více hráčů, ať už po síti, anebo třeba při lokální kooperací, kdy si každý z hráčů vezme do ruky jeden joycon.

Diablo 3: Eternal Collection bude obsahovat i datadisk Reaper of Souls, přídavek Rise of the Necromancer a vyjde počátkem podzimu.

Dark Souls sice běhají jen ve 30 FPS, ale po pravdě řečeno mi to nijak zvlášť nevadilo. Vždyť i původní hry na PS3 a X360 víc snímků za sekundu nenabízely. Autoři jinak nedělali při portování žádné ústupky, a tak jediné, čeho se bojím, je fakt, že bych někdy při hraní mohl Switchem mrsknout do kouta. Ta hra je pořád pekelně těžká!

Dark Souls vycházejí 19. října.