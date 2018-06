RECENZE: Dark Souls Remastered je drahá sranda s minimem novinek

Extrémně těžká hra na hrdiny Dark Souls vyšla před sedmi lety, což v herním světě znamená věčnost. A protože je dnes v módě vydávat remasterované verze, došlo i na první díl Dark Souls.

Rovnou vám prozradím, že Dark Soul Remastered rozhodně nepřináší hromadu novinek, pokud jde o herní mechanismy. Polské studio QLOC, které mělo remasterovanou podobu na starosti, se zaměřilo na technickou stránku, herní principy ponechalo bez výrazných změn.

Dark Souls v číslech Hra Dark Souls se stala hitem, na který pějí chválu recenzenti i hráči. A o kvalitě této drsné pecky svědčí i různá čísla. Například hodnocení, které je v případě PC verze průměrně 85 %, konzolová varianta je na tom lépe, pyšní se 89 %. Pokud jde o prodejnost, tak v USA a Evropě se dohromady prodalo 1,19 milionů kusů, celosvětově pak 2,37 milionů kusů. Jestliže se budeme bavit o celé sérii Dark Souls (bez duchovního předchůdce Demon‘s Souls), pak bylo prodáno 13 milionů kopií. Zklamáním pro fandy jistě bylo to, že se hra dočkala jen jednoho DLC nazvaného Artorias of the Abyss. Nicméně, radost jim bezesporu udělal vznik dvou pokračování.

Dostává se nám tak do rukou velmi náročné RPG, které chce, abyste se učili z každé své chyby a za nepozornost krutě zaplatili. Tentokrát se na to lépe kouká, nicméně to je jediná výrazná změna.

Samozřejmě můžeme nadhodit klasickou otázku „Proč něco měnit, když vše tak dobře fungovalo?“. Jakkoliv jsem si první díl užil, tak někdy byla hra neférová a smrti byly zbytečně laciné. Dopilování obtížnosti by nebylo úplně od věci, ale máme smůlu.

Je tedy docela těžké titul hodnotit, když se tu zapracovalo na vizuálech a dalších záležitostech technického rázu, ale jinak dostanete více méně to samé, co nám bylo servírováno v roce 2011.

Jasně, pořád je to lahůdka, ale i když je nám podávána na hezčím talíři a se stříbrným příborem, tak poprvé chutnala lépe.

Pro nováčky skvělá volba

Dark Soul Remastered tak osloví buďto nováčky, kteří chtějí zjistit, proč lidé tak básní o této sérii. Nebo ty, kterým nevadí zaplatit za to, že dostanou to samé a jen hezčí.

A i to je místy trochu sporné. Některé lokace a postavy nejsou vylepšeny úplně ideálně a zub času je někdy hodně patrný. Ale většinou hra vypadá dobře a samozřejmě, že jí vyšší detailnost a hrátky světla a stínu sluší.

Rozlišení nám vyskočilo u PS4 a Xboxu One na 1080p, u PS4 Pro a Xbox One X na takzvané upscale 4K a u PC jde o nativní 4K, snímkování se navýšilo z 30 a 60 snímků za sekundu. Jistě si vybavujete místa z původní hry, ve kterých se obraz cukal jako FullHD video přehrávané na vytáčeném internetovém připojení (netřeba připomínat, jak vypadal průchod lokací jménem Blighttown).

Tento neduh se podařilo odstranit a pomáhá to i hratelnosti. Plynulost může zvýšit vaše šance na úspěch. Bojovat, když se dění silně trhá, není zrovna skvělý zážitek, na který byste s láskou vzpomínali. Snímkování se statečně drží u hranice 60 snímků většinu času, ale pokud budete hrát na klasické PS4, může se stát, že občas zakolísá. Není to nic výrazného, ale několikrát si toho všimnete.

Upraveny byly drobnosti jako možnost lepšího výhledu na dění, pokud se přehrabujete v menu. Je to maličkost, ale i ta vám občas může zachránit život. Stejně jako šance rychleji se dostat k některým předmětům. Příjemné je i to, že příslušnost ke covenantu se dá změnit u ohniště a potěší také možnost přemapování ovládacích prvků.

Není to nic, co by kompletně změnilo herní zážitek, ale trochu vám to zpříjemní průchod hrou. Což mi připomíná, že součástí Dark Souls je i DLC Artorias of the Abyss, takže než se dostanete na konec Dark Soul Remastered, zabere vám to slušných pár desítek hodin.

V šesti se to lépe táhne

Poměrně dost pozornosti bylo věnováno hře pro více hráčů. Ta se asi nedá považovat za alfu a omegu série Dark Souls, nicméně svou nedílnou roli tu má. V původní hře bylo maximum hráčů čtyři, v remasterované verzi vzrostl jejich počet na šest. Autoři také vsadili na dedikované servery, zápasy můžete „zaheslovat“, aby se mohl připojit jen ten, u koho si to přejete. Hra rovněž dohlédne na to, abyste nebyli postaveni proti lidem, kteří jsou na výrazně vyšší úrovni.

Přiznávám, že jsem tituly Dark Souls nikdy nehrál primárně kvůli multiplayeru, ale jde o vylepšení, které mu prospělo.

I tak je však těžké Dark Souls Remastered hodnotit. Je to stále vynikající titul, který nás před několika lety potrápil/pobavil a tentokrát je technicky vyladěný, nicméně bez ohledu na to, že drobné úpravy, detailnější grafika a stabilnější snímkování zážitek vylepšují, není to o tolik, aby vlastník původní verze musel remasterovanou podobu mít.

Ale je určitě pohodlné mít všechny tři díly na jedné konzoli (první nebyl jako jediný dostupný na aktuální generaci konzolí), ovšem je otázkou, zda to stojí za další investici. Speciálně se na to musí ptát vlastníci konzolí.

V případě PC verze mají majitelé původní hry ve variantě Prepare to Die Edition slevu 50 %, ale konzoloví hráči musí zaplatit skoro 1 200 korun (oficiální cena na PlayStation Store, samozřejmě se dá hra pořídit o něco levněji u jiných prodejců). Jestli je to adekvátní cena za hezčí vizuály a vyšší plynulost, to už je na vašem rozhodnutí.