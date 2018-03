Stáhněte si brutální akci The Darkness 2 úplně zdarma

Ta je založena na komiksové předloze popisující trable mafiána Jackieho Estacada, který v sobě po smrti milované partnerky objevil Temnotu. Tato nadpřirozená síla, která z něj dělá vražednou mašinu, bohužel funguje do značné míry nezávisle na tom, co by Jackie chtěl, a tak nad ní nikdy nemá plnou kontrolu.

Druhý díl je pro PC hráče vlastně tím prvním, protože The Darkness z roku 2007 vyšel pouze na tehdy nových konzolích PS3 a Xbox 360. Nemusíte se však bát, že byste se v přímočarém příběhu nedokázali zorientovat.

The Darkness 2 je ryzí akcí z pohledu první osoby, ve které budete nepřátele likvidovat po desítkách. K tomu můžete využít jednak široký arzenál střelných zbraní, ale především různá kouzla Temnoty. Ať už si vyberete jakýkoliv způsob, bude všude stříkat krev. Hodně krve. Násilí je tu správně komiksově nadsazeno, takže je to zábava jen pro dospělé.

Honza Lysý hře v dobové recenzi udělil skvělých 85 % a prakticky jediné, co jí vytkl, je krátká herní doba. Vzhledem k tomu, že je The Darkness 2 nyní zcela zdarma, vás tento fakt příliš trápit nemusí. Jen si pospěšte, nabídka trvá jen do středy, sedmi hodin večer.