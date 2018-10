Darksiders 3 dostanou po vydání dvě DLC

Darksiders 3 sice vychází až příští měsíc, ale vydavatelství THQ už oznamuje chystané přídavky. Ty budou dva, The Crucible jako klasická variace na arénovou hordu, zatímco Keepers of the Void přinese klasickou dějovou linku. Hra vyjde 27. listopadu na PC, X1 a PS4.