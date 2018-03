Rodiče mohou v Číně dětem dávkovat herní čas za vykonané domácí práce

Mnozí rodiče jistě řeší dilema, jak dětem optimálně dávkovat čas na hraní počítačových her. Na jednu stranu by téměř každý raději viděl, kdyby jejich potomek trávil volno s kamarády, četl si nebo se dokonce učil. Na druhou stranu je dětství časem bezstarostnosti a když nic jiného, alespoň se díky hrám naučí nebát se výpočetní techniky.

Nejde jen o výběr vhodných titulů, ale je nutné i zajistit, aby děti u počítačů netrávily veškerý volný čas.

Jenže kde je ta správná hranice a především jak zajistit její dodržování? Pokud totiž nechcete dítěti stát celou dobu za zády a kontrolovat, co na počítači dělá, nemůžete si být nikdy jistí, že dohodnutá pravidla opravdu dodržuje. Ostatně sám si pamatuji ze svého dětství, že mě nezastavilo ani zaheslování rodinného počítače. Pomocí důmyslně nastavených zrcadel nebo vodou pokropené klávesnice jsem stejně heslo vždy dokázal zjistit a než naši přišli z práce, strávil jsem několik drahocenných chvil „pařením“ na tajňačku.

Nyní to však vypadá, že čínský telekomunikační gigant Tencent dokázal nalézt řešení tohoto problému. Na tiskové konferenci představil řešení, které rodičům umožní mít plnou kontrolu nad tím, kolik času ve hrách dítě stráví. Ač neznáme technické detaily, s největší pravděpodobností půjde o jakousi variaci na klasický rodičovský zámek (Parental Lock), kdy bude mít rodič jakýsi master účet, kde dětem určí hranice, od kdy do kdy můžou hrát, a o zbytek se již postarají servery provozovatele hry.

Známe to všichni, odejít od rozehrané hry chce často silnou vůli.

Celý systém má být dynamický a umožnit rodičům děti odměňovat za vykonané domácí práce. Je to elegantní, jednoduché a přitom férové řešení. Umyl jsi nádobí? Běž si na hodinku zahrát. Nešel jsi s košem? Tak to na dnešní herní sedánek můžeš zapomenout.

Tato technologie bude zatím nasazena jen v čínských hrách firmy Tencent, ale pokud se osvědčí, není žádný důvod, proč by se neměla rozšířit do celého světa.

Tencent provozuje úspěšné hry jako League of Legends nebo Honor of Kings (v Evropě známé jako Arena of Valor), které hrají stamiliony hráčů. Podle společnosti Bloomberg je hodnota společnosti 477 miliard dolarů.