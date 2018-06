Days Gone vyjde v únoru. Nové video ukazuje frakci, která uctívá zombíky

Sony na čtvrtek slibovala odhalení data vydání hry od Worldwide Studios. V úvahu připadaly tituly Days Gone, Dreams, Gran Turismo a Ghost of Tsushima, nakonec se jako správná odpověď ukázala motorkářská survival zombie akce Days Gone. Kdy se dočkáme? Příští rok 22. února exkluzivně na PlayStation 4.

Zároveň s oznámením byl zveřejněn i nový trailer a s ním i několik nových informací. Infikováni totiž nejsou jen lidé, ale i zvířata, ve videu je vidět útočící hejno havranů.

Představena byla také nová nepřátelská frakce Rest in Peace, zkráceně R.I.P., která uctívá Freakery, tedy zdejší zombíky. Rippeři, kteří se oblékají jako Freakeři, zabijí každého, kdo nepatří do klanu.

„Když máte šanci zlikvidovat tábor Ripperů, zkuste na ně navést roj nemrtvých. Rippeři odmítají zabít Freakery, takže výsledky mohou být velmi zábavné,“ lákají tvůrci. Video dále představilo trojici postav, na něž během hraní narazíme.



Days Gone se odehrává dva roky poté, co pandemie zahubila téměř celé lidstvo. Miliony dalších se ovšem proměnily v nemyslící divoké tvory, kterým přeživší říkají Freakeři. Deacon St. John vzpomíná na okamžik, kdy se z měst staly hřbitovy, z oblohy padala letadla, zastavily se vlaky a svět se ponořil do tmy. Hlavně ovšem vzpomíná na svoji milovanou ženu. A hledá důvod žít.