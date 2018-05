Days Gone zabere třicet hodin, vyjde ještě před The Last of Us 2

Další z exkluzivit konzole PlayStation 4 Days Gone (naše preview) vyjde až počátkem příštího roku, už teď se jí však nemůžeme dočkat. Hra staví na částečně otevřeném světě po vzoru God of War a podobně masivní příběhové kampani. Dohrát ji by mělo zabrat přibližně 30 hodin, což je na dnešní poměry impozantní číslo.

