Značka Dead Island se vrací, ale v jiné podobě, než bychom chtěli

Mám pro vás dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá je, že konečně vyšel nový Dead Island. Ta špatná, že má s původním Dead Islandem společné jen jméno. Jde totiž o free 2 play tower defence pro mobilní telefony.



Dead Island: Survivors je zdarma, obsahuje však samozřejmě mikrotransakce.

Jestli se ptáte, co by vás kromě známého jména mělo nalákat k milionté první variaci na dávno vyčpělý koncept, tak se ptáte správně. Ale bohužel na špatném místě, protože upřímně řečeno nevím. Už z obrázků je patrné, že tady se podává jen dobře známý standard, originální nápady hledejte jinde. Jediné, co mě tak na hře zaujalo je tradičně skvělý trailer, jen kvůli němu však hru stahovat nebudu.

Vydavatelství Deep Silver sice stále tvrdí, že oficiální pokračování Dead Island 2 je stále ve výrobě, ale nic konkrétnějšího k tomu bohužel nevíme. Tolik to už ani nevadí, protože žánrově podobný Dying Light je stejně ve všech ohledech lepší hrou než téměř sedm let starý Dead Island.