Dead or Alive 6 představuje novou hrdinku NiCO

Šestý díl vynikající bojovky Dead or Alive slibuje, že bude daleko méně sexy než všechny předchozí (viz náš článek). Evidentně to však neznamená, že by neměl obsahovat krásné ženy. Dokazuje to nově oznámená počítačová expertka NiCO, která pochází z Finska a bojuje pomocí elektrických rukavic.