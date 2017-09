Autoři končí s podporou sexy bojovky Dead or Alive 5. Bude šestý díl?

Dead or Alive 5 je bez debaty skvělá bojovka (viz naše recenze), ale většina lidí ji má zafixovanou především kvůli poskakujícím školačkám v bikinách.

Jak je patrné z obrázků, značka Dead or Alive se proslavila především svojí komplexitou a sofistikovanou hratelností.

Hra vyšla v tolika různých podobách a remasterech, že se v tom už ani neorientujeme, PC hráči ji však znají především díky její free 2 play inkarnaci Last Round. Ta totiž nabízí možnost přikoupit svým bojovnicím další sexy oblečky v souhrnné ceně přesahující 600 euro (cca 15 000 Kč), což z ní dělá jednu z nejdražších her na Steamu vůbec.

Podle vyjádření producenta Yosuke Hayashiho z firmy Tecmo z letošní Tokyo Game Show to však vypadá, že moc nového obsahu už do hry nepřibude. Do konce roku má vyjít poslední DLC a poté už se tým chce soustředit na budoucnost. Pevně doufáme, že ta budoucnost znamená, že se připravuje Dead or Alive 6. Nebo alespoň něco na ten způsob.