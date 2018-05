Zombie akce Death Road to Canada vyjde 25. dubna i na konzolích

Zombie survival akce Death Road to Canada, což je přesněji řečeno road trip, vyjde 25. dubna na PlayStation 4, Xbox One a Switch. Ve hře je vše náhodně rozlosované: místa, události, vzhled přeživších i jejich osobnost. To zajišťuje alespoň částečnou variabilitu při opakovaném hraní, nicméně pokud vás žánr roguelike příliš neláká, nebude Death Road to Canada nic pro vás.