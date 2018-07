Death's Gambit bude 2D pixelartová variance na Dark Souls

Přirovnávat každou hru k úspěšné sérii Dark Souls je nebetyčné klišé, ale tentokrát mi to snad odpustíte. Death’s Gambit totiž láká téměř na vše, co na této sérii mají hráči rádi. Propracovaný svět, temnou atmosféru a podle všeho i brutální obtížnost. To vše zabalené do nebývale krásné pixelartové grafiky. Hra vyjde 14. srpna na PC a PS4.