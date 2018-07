Zahrajte si demo Middle-Earth: Shadow of War, vyšlo téměř po roce

Poté, co v dubnu zmizely ze hry kontroverzní mikrotransakce, vydává WB Games hratelnou demoverzi. V té je k dispozici ochutnávka systému Nemesis a celý region Núrn včetně všech úkolů, tedy i lákadla v podobě bitvy o pevnost.

Demoverze ukousne nejvíce místa na PC (Steam), a to 50 GB. Na Xboxu One je to 36 GB, zatímco na PlayStation 4 postačí 22 GB.

„Pokračování výborné řežby na motivy Tolkienova Pána prstenů se drží při zdi a příliš změn nepřineslo. To však neznamená, že by nebylo zábavnou hrou,“ napsali jsme v recenzi.

V obchodech je hra k mání zhruba za pět set korun.