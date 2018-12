Recenze Déraciné. Mistři sadistické obtížnosti zkoušejí virtuální realitu

Co znamená Déraciné? Upřímně, taky jsme to nevěděli. Ale jsme tak hodní, že jsme vám význam tohoto vskutku zvláštního názvu videohry vygooglovali. Doslova to znamená vytržení ve smyslu, že je někdo vytržen ze svého přirozeného prostředí. Pro nás by bylo vytržení, kdyby nás někdo odvláčel z gauče od televize.