Activision není spokojený s prodeji Destiny 2

Destiny 2 (naše recenze) je dokonalý příklad herního mainstreamu. Pěkně vypadající zábavná střílečka s důrazem na online složku se sice prodává po milionech, ovšem jejím vydavatelům z Activisionu to nestačí.

Základní edice Destiny 2 je pro PC hráče do 18. listopadu k dispozici zcela zdarma.

Alespoň tak to vyplývá ze zprávy akcionářům za třetí čtvrtletí letošního roku. Na vině jsou především slabší prodeje posledního datadisku Forsaken, který paradoxně podle kritiků i hráčů patří k tomu vůbec nejlepšímu, co bylo pod značkou Destiny kdy vydáno (viz naše recenze).



Že se hře až tolik nedaří, šlo vyčíst už z toho, že ji autoři poslední dobou nabízejí zdarma. Nejdříve pro předplatitele služby PS Plus, od minulého týdne i pro všechny PC hráče (jen to musí stihnout do 18. listopadu, viz náš článek). Samotná základní hra však nabízí jen omezenou část celkového zážitku, abyste si ji mohli vychutnat v plné šíři, musíte si dokoupit i následná DLC. Destiny 2 prostě není levná záležitost a to ani zadarmo. Za vyzkoušení však rozhodně stojí.