RECENZE: Warmind pro akci Destiny 2 je malý krok správným směrem

Destiny 2 byla loni druhou nejlépe prodávanou konzolovou hrou v Americe a recenze byly veskrze pozitivní. Přesto netrvalo ani pár týdnů a zvedla se vlna nespokojenosti hráčů, především z řad dlouhodobých fanoušků. Ukázalo se totiž, že ve hře prakticky neexistuje „endgame“, tedy soubor aktivit a cílů, které by udržely motivaci hráčů po dokončení základního obsahu.

Navíc si autoři ze studia Bungie vzali příliš k srdci záměr pomocí druhého dílu představit hru nové a širší skupině hráčů, takže základní obsah udělali snadnější a dostupnější. Hráči například ani nemuseli odehrát raid: odměny z něj dostali i za to, když jej dokončil někdo jiný v jejich klanu. Nekonaly se ani žádná náročná tajemství a skryté hádanky, jako tomu bylo v prvním dílu. Člověk se zkrátka prostřílel poměrně jednoduchým základním obsahem a najednou ve hře nebylo co dělat.

K problému přispěla také skutečnost, že kompetitivní multiplayer se ve snaze o větší rovnováhu stal poněkud nudným. Destiny vždy stavěla na fantaskních schopnostech a zbraních, díky kterým mohl zkušený hráč sám porazit celý tým lidských protivníků. Ale ve snaze o vybalancování (snad v naději o budoucí e-sport využití) PvP (player vs. player) scéna ztratila tuto svoji základní vlastnost a stala se sice vyrovnanou, avšak relativně nudnou záležitostí, kde jedinou smysluplnou taktikou bylo držet se ve skupině se spoluhráči.

Warmind, nejnovější placený přídavek a poslední ze dvou obsažených v Season Passu k původní hře, přichází pohromadě se zahájením „třetí sezony“ v Destiny 2. Se sezonami se mění předměty ve hře (včetně zbraní a brnění), ale hlavně dochází ke změnám tzv. „sandboxu“, zde myšleného jako všemožné základní vlastnosti typů zbraní, síly nepřátel a dalších obecných součástí hry. Je tedy potřeba odlišit samotný obsah placeného přídavku od celkových změn souvisejících s novou sezonou, které jsou k dispozici i těm, kdo si DLC Warmind nepořídí.

Warmind svým formátem nikoho nepřekvapí. Nabízí podobné věci jako dosavadní „malé“ přídavky k oběma dílům Destiny. V praxi to znamená novou příběhovou kampaň – v tomto případě pět misí, z nichž dvě jsou následně recyklovány jako nové strike aktivity.

Kampaň přináší plno filmečků, velkolepých skriptovaných momentů a nových postav. Odehrává se v novém prostředí – mezi pískem Marsu a ledem jeho severního pólu. Kromě kampaně nabízí celou řadu vedlejších PvE aktivit, od sbírání všemožných skrytých předmětů přes nový přídavek do raidu až po zbrusu novou endgame aktivitu Escalation Protocol až pro devět hráčů. Hráči PvP mají k dispozici dvě nové mapy a v rámci nové sezony také vysněný systém ranků a návrat soukromých zápasů. Díky dlouhodobě kritizované exkluzivní smlouvě mají navíc majitelé verze pro PlayStation 4 k dispozici jeden unikátní strike navíc a set (poměrně ošklivého) brnění pro všechny tři postavy.

Kampaň má zajímavou zápletku a nabízí oblíbené/očekávané postavy: obranný superpočítač Skynet… ehm, Rasputin – se probouzí ze spánku v reakci na novou hrozbu, blížící se ke sluneční soustavě. Díky tomu jej nalezne dědička původní firmy, která Rasputina sestrojila, Anastasia Brae. Jelikož je Rasputin nejmocnější lidskou zbraní ve sluneční soustavě, na místo dorazí také červí bůh Xol, snažící se Rasputina zničit.

Vše je náležitě epické a působivé (také díky tradičně vynikající hudbě), ale zároveň je očividné, že pět misí prostě není dost na rozvinutí takového příběhu. Působí uspěchaně a přímočaře. Pro skalní fanoušky je k dispozici alespoň řada dodatečných zajímavostí v doplňujících předmětech a jejich popisech.

Hledání skrytých předmětů je tentorkát hodně zábavné. Jednak je po Marsu rozmístěných 45 medailonů, které musíte najít a trefit zbraní se správným elementem. Potom budete hledat hrací skříňky, které vás na svoji blízkost upozorní klasickou hudbou. Za obojí jsou slušné odměny – exotický meč, vozidlo a oblíbená puška Sleeper Simulant.

Mars je mnohem větší než prostředí z předchozího DLC Osiris, nicméně po pár dnech ho také budete znát nazpaměť. Jeho největší atrakcí je nová aktivita Escalation Protocol, kterou mohou hráči spustit neomezeně kdykoliv a jde v zásadě o dlouhý a náročný horde mód v otevřeném prostředí, s bossem na konci každé ze sedmi vln. Zapojit se do ní může kdokoliv, kdo jde zrovna kolem.

Escalation Protocol nicméně trpí stejným problémem jako nový přídavek do raidu. V reakci na stížnosti hráčů k celkové snadnosti základní hry autoři tentokrát hodně přitvrdili s obtížností a navíc výrazně zpomalili proces levelování vaší postavy.

V praxi to znamená, že první týden průměrný hráč vůbec nemá šanci Protocol nebo raid zažít, jelikož prostě vyžadují příliš vysoký level. Jelikož jsou zároveň náročné i mechanicky, je otázka, jak dalece hratelné budou po pár týdnech, až hráči dostatečně nasbírají vybavení. Každopádně ve snaze o zpomalení tohoto procesu hra místy dělá vyloženě nesmyslné a nepopulární věci: například vás nutí hrát strike mise na vyšší obtížnosti, než jaké z ní dostanete odměny (vyžaduje gear level 350, ale dá vám za odměnu maximálně 340). Náročnější aktivity jsou vítané, ale nesmyslně přísné zpomalování postupu hráče nikoliv.

Zapálení hráči ovšem našli řešení alespoň pro Escalation Protocol, jelikož s trochou snahy lze na místo dostat až 9 koordinovaných spoluhráčů, což už je dostatek na kompenzaci vysoké obtížnosti této aktivity (pořád ovšem platí, že musí mít relativně dostatečný level a vybavení). Musím říct, že jako dlouholetý fanoušek Destiny jsem díky tomu zažil zase něco úplně nového. Je jedna věc hrát náročný strike ve třech nebo mechanicky komplexní raid v šesti a úplně něco jiného to hektické šílenství, co propukne v devíti lidech během početných vln nepřátel v Protocolu. Naopak nový přídavek do raidu je jednoznačným zklamáním. Prostředí vypadá stejně, mechanismy jsou snad už přehnaně složité a odměny vyloženě slabé.

Nejspokojenější by tak měli být asi hráči PvP, jelikož s příchodem nové sezony mají konečně k dispozici oblíbené soukromé zápasy (známé z první Destiny) a také dva různé ranky – méně a více přísný. Díky nim mohou vystavovat na obdiv svoje úspěchy a dokonce i získat mimořádně zajímavou novou zbraň.

Tvůrci hry navíc začali tlačit na fantaskní sílu a schopnosti zbraní ve hře, takže řada z nich nyní dělá neskutečné věci a umožňuje opět ty bláznivé momenty, na které jsme zvyklí z původní hry. Ještě to není úplně na stejné úrovni, ale rozhodně je patrná snaha. Společně s přitvrzením obtížnosti a návratem skrytých hádanek ve hře tak jde o kroky správným směrem, které jsou rozhodně vítané. Ačkoliv tedy DLC Warmind samo o sobě není ničím zásadním a zřejmě neudrží vaši pozornost déle než měsíc, je to příjemný příslib lepšího pojetí hry, který by měl zúročit mnohem větší datadisk s mnoha hlubšími změnami na podzim.