Značka Deus Ex ještě neřekla poslední slovo

Ředitel společnosti Eidos Montreal David Anfossi v rozhovoru pro magazín PCGamesN řekl, že přestože studio aktuálně na žádné nové hře ze série Deus Ex nepracuje, neznamená to, že by s ní do budoucna nepočítalo. Prioritou je však aktuálně Shadow of the Tomb Raider, The Avengers a ještě jeden dosud neoznámený projekt. Do budoucna se však téměř jistě dalšího Deus Ex dočkáme.