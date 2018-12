Řežba, která nás rozsekala. Dojmy z hraní Devil May Cry 5

Demoverzi Devil May Cry 5 si mohou majitelé Xboxu One stáhnout exkluzivně od 7. prosince. Jasně, že hra vyjde i na PlayStation 4 a PC, ale s předstihem si ji mohou nyní vyzkoušet jen majitelé mašinky od Microsoftu. Demo, které bylo k zahrání i na letošním Gamescomu, je dosti krátké, ukazuje pouze jednu úroveň a do 20 minut je mu konec.

Devil May Cry 5 Devil May Cry 5

Přesto parádně ukazuje, jaký bude finální produkt mela. Ale kdo by čekal od série Devil May Cry něco jiného, že? Jasně, dvojka je ze všech nejhorší, ale i ona je nadprůměrně povedená. Fandy této stylové ságy potěší již úvodní obrazovka a zvuky, které vydává pohyb v menu. Jsou totiž identické s těmi z jedničky.

V hlavní roli Nero

Plná hra, jejíž vydání je plánováno na březen příštího roku, nabídne v kampani tři hratelné postavy. Kromě starých známých Danteho a Nera se poprvé chopíme role nováčka V. Jde o potetovaného hubeňoura, který vypadá jako lídr emo punkové kapely. Ohání se holí a je schopný si na pomoc přivolat tři typy démonů.

Devil May Cry 5

Shadow je rychlý jakoby-panter s celou škálou útoků, při nichž se mění v čepele a ostré hroty. Griffon je pták, který umí V nést přes propasti a zároveň střílí lasery. Nightmare je obří monstrum s humpoláckou silou. Demoverze se zaměřuje výhradně na Nera. Tomu byla násilně amputována jeho démonická ruka. Získal však novou mechanickou Devil Breaker, respektive hned několik.

Ve hře je totiž sbíráte jako munici. Povalují se všude kolem, což je podle nás naprostý nesmysl. Jasně, jde o hru, v níž bijete po hlavě démony, ale aby se nacházely robotické ruce jen tak v ulicích, to je ptákovina. Do zásoby si můžete vzít až čtyři ruce. Jejich výdrž není kdovíjaká. Po pár útocích o ně přijdete.

Upřímně bych raději měl různé typy rukou u sebe neustále s tím, že by se třeba vyčerpávala a pomalu dobíjela jejich energie. Takhle je to prostě divné. V demu je možné vyzkoušet dvě pazoury: overture a gerberu. První jmenovaná vyrobí silný elektronický výboj, zatímco druhá - pojmenovaná po květině - umí spustit vzdušný útok.

Jinak je všechno na svém místě. Nero se zručně ohání mečem, pálí z pistole, skáče na všechny světové strany a démony a jiné zrůdy likviduje po stovkách. Je tu sbírání zelených orbů pro doplnění zdraví a červených pro upgrady.

Kamera tradičně občas zlobí a trochu mě štvalo, že je prostředí semi-interaktivní a rozbitné. Něco jde zničit, něco ne a je těžké podle pohledu určit, jak to bude. Demo končí soubojem s obřím Goliathem, což je strašidelně vypadající démon střílející projektily ze své druhé tlamy. Jde samozřejmě o klasické DMC dostaveníčko s bossem, při kterém zdemolujete celý chrám.

Devil May Cry 5 vypadá naprosto neskutečně. Grafika je boombastická a my před Capcomem smekáme. Hra běží na grafickém enginu RE, který byl vyvinut pro Resident Evil 7: Biohazard a používá ho i nadcházející remake Resident Evil 2. Zatímco sedmička ResEvil nevypadala graficky nijak extra dobře, i když šlo o luxusní horor, DMC5 je nádherný, ať už jde o modely postav, prostředí, ostrost textur, vizuální efekty atd.

Při hraní jsem nezaznamenal žádný pokles frameratu. Na Xboxu One X je to zážitek. I když je demoverze krátká, na plnou hru se mně podařilo nalákat. Ne, že bych se na ni netěšil hned od oznámení. Tahle pařba se bude hrát oldshoolově, ovšem má ambice nalákat i mladší hráče.

Devil May Cry 5 vychází 8. března na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

Index očekávání: 90 %