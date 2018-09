Devil May Cry 5 bude obsahovat placené cheaty. Tedy „mikrotransakce“

Stejně jako v předchozích dílech, tak i v chystaném čtvrtém pokračování série Devil May Cry budou hráči moci vylepšovat svoji postavu pomocí červených „orbů.“ Ty vypadávají ze zabitých nepřátel, či jsou důmyslně ukryté v tajných částech levelů. Rozhodování, které vlastnosti nakoupit dříve, které později a které vůbec, bude důležitou součástí hráčovi taktiky.

Pokud však nechcete, nemusíte se touto vrstvou hry vůbec zabývat. Stačí prostě vytáhnout peněženku a koupit si orbů, kolik uznáte za vhodné. Návrhář hry Hideaki Itsuno se v rozhovoru pro Gamespot samozřejmě zaklínal tím, že je to vlastně dobrá věc pro všechny, protože to každému umožní hrát hru způsobem, který mu nejvíce vyhovuje.

Devil May Cry 5 bude převážně singleplayerová hra, takže by to teoreticky nemuselo vadit. Ostatně v remasterované edici čtvrtého dílu (naše recenze) tato možnost také byla a dala se snadno ignorovat.

Jenže to už byla hotová hra, do které tato možnost přibyla až následně. Otázkou je, jak se vývojářům herní ekonomiku podaří vybalancovat tentokrát. Pokud totiž sbírání rudých orbů bude podmíněno nekonečným grindem ve snaze hráče do mikrotransakcí nenápadně natlačit, může to nakonec hře zlomit vaz. Jak se to autorům nakonec povedlo nastavit, se dozvíme 8. března 2019, kdy hra vychází na PC, X1 a PS4.