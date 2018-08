Devil May Cry 5 vyjde příští rok v březnu

Zároveň s novým gameplayem z akce Devil May Cry 5, který byl k vidění v rámci streamu Xboxu na Gamescomu, došlo k odhalení data vydání. Fandové Danteho se dočkají 8. března 2019. Oproti dílu DmC: Devil May Cry od Ninja Theory by to měla být o poznání jiná hra, prozradil nedávno producent Matt Walker serveru VG247.

Devil May Cry 5