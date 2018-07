Fanoušek strávil 1 200 hodin analýzou zdrojového kódu, aby uchoval Diablo

Fanouškovství má mnoho stupňů. Někteří hrají jednu hru opakovaně, aby našli všechny tajné oblasti. Jiní ji dále udržují při životě tvorbou modifikací, nebo se za své oblíbené hrdiny převlékají.

Mnoho hráčů nedá dodnes na první Diablo dopustit.

To nejvíc hardcore jádro se dokonce nebojí ani předobjednávek dalších dílů, což v dnešní době nedodělaných a předčasně vydávaných titulů takřka hraničí s šílenstvím.



Člověk s přezdívkou GalaXyHaXz však zašel ještě dál. Metodami reverzního inženýrství zrestauroval kód 22 let staré hry Diablo tak, aby mohl být uchován i pro příští generace hráčů. A to v původní podobě, včetně všech chyb a špatně napsaných instrukcí, které se do plné hry nakonec dostaly.

Tento kód může sloužit dalším lidem pro výrobu vlastních modů, portům na jiné platformy či třeba jako dokumentace nepoužitého či vystřiženého obsahu, který neměl nikdo vidět.

Díky práci člověka s přezdívkou GalaXyHaXz je nyní tvorba modifikací mnohem jednodušší.

GalaXyHaXz touto prací strávil více než 1 200 hodin čistého času a ještě prý nemá hotovo. Chce Diablo konvertovat do OpenGL, vylepšit uživatelské prostředí a opravit všechny vzniklé chyby (novinky o projektu můžete sledovat tady).

Zároveň si je vědom, že se pohybuje v šedé legislativní zóně a kdyby se autorům hry z firmy Blizzard zachtělo, mohou jej donutit jeho projekt zastavit.

Není to však příliš pravděpodobné. Blizzard fanouškovskou tvorbu podporuje a první Diablo 1 už je přeci jen příliš stará záležitost. Aktuálně se navíc spekuluje spíše o chystaném remaku druhého dílu.

Tak jako tak se za projektem Devilution - Diablo Devolved skrývá obrovské množství práce, které zaručuje, že hra nebude nikdy zapomenuta.