RECENZE: Diablo III: Eternal Collection se hraje na Switchi fantasticky

Diablo 3 poznamenal nešťastný start s nestíhajícími servery, kontroverzní možnost prodávat předměty v dražbě či špatná itemizace. Jenže Blizzard se nevzdal a postupem času dokázal ze hry vykřesat to dobré. Někteří už sice našli útočiště u konkurence, nicméně těsně před vydáním expanze Reaper of Souls vyvrcholily systémové změny, které proměnily Diablo 3 ve velmi hratelnou záležitost.

Nyní tu máme kousek nazvaný Diablo III: Eternal Collection, který vychází na Switch a zahrnuje nejenom expanzi Reaper of Souls, ale i balíček Rise of the Necromancer, který do hry přidal postavu nekromanta. Je to tedy kompletní edice se vším všudy.



Switchová verze běží v 60 snímcích za sekundu, liší se pouze rozlišení. V handheldovém režimu je to 720p, v doku pak 960p. Zatímco na monitoru na mě grafika nijak zvláštní dojem neudělala, protože mám přímé srovnání s PC, z hanheldového režimu jsem nadšený. Hra vypadá velmi dobře, detailně a hlavně se nezacuká, ani když krev a údy desítek nepřátel létají do všech stran.



Ovládací schéma vychází z konzolových verzí, nicméně je plně uzpůsobené možnostem Swicthe. Samotného mě překvapilo, jak mě dokázalo Diablo 3 znovu vtáhnout. Šel jsem „jen dokončit kapitolu“, aby mě blikající nápis „low battery“ upozornil, že už jsou dvě ráno.



Právě možnost hrát kdekoliv, ale i doma, aniž bych si musel sednou k počítači, je pro mě největší přínos této verze. Jsou tu samozřejmě jistá omezení. Pokud chcete hrát aktuální sezonu s odměnami, musíte být online a vyžadováno je i aktivní předplatné Nintendo Switch Online. Pokud si ovšem rozehrajete postavu mimo sezónu, připojení ani předplatné nepotřebujete.



Druhou devizou je multiplayer. Hrát můžete až ve čtyřech u jedné konzole, nebo až se čtyřmi konzolemi, a to v handheldové části i na televizi. Nejednoduší způsob je odpojit ovladače Joy-Con a hrát ve dvou na jedné obrazovce. Funguje to výborně. Když je jedna postava chvilku neaktivní, iniciativu přebírá druhá, jinak je třeba se samozřejmě domluvit.



Jediné hluché místo je v okamžiku, kdy si jeden z hráčů vyvolá menu, aby si vybral předměty, případně nastavil dovednosti, zatímco druhý musí trpělivě čekat.

Malé ovladače nejsou překážkou a chybějící druhý analog pro úhyb nahrazuje pohybové gesto. Chytré, elegantní, funkční. Nejvíce jsem hrál s připnutými Joy-Cony, ale nebyl vůbec žádný problém je odepnout a hrát s každým v jedné ruce.



Nezapomnělo se ani na bonusy. Ty jsou kosmetického rázu a pro fanoušky her od Nintenda. Konkrétně jde o set brnění Legend of Ganondorf, rámeček Tri-Force, Chicken pet a křídla Echoes of the Mask.



Blizzard si nenechal ujít ani podporu figurek Amiibo. Stačí vlézt do inventáře, tam vybrat kabelu s předměty a kliknout na amiibo Portal. Na bojišti se vytvoří duhový portál, který signalizuje, že lze přiložit figurku. Poté už se můžete pustit do souboje s přivolanou skupinkou elitních nepřátel. A ne, nemůžete je vyvolávat do zblbnutí. Figurku půjde aktivovat znovu až další den.



Diablo III: Eternal Collection je špičkový port, který plně využívá možností konzole Switch. Otázkou je, pro koho je vlastně určen. Míří s ním Blizzard na další generaci hráčů? Je na Switchi tak velká poptávka po pořádné diablovce? Může oslovit i ty, kteří už mají verzi pro PC nebo jiné konzole? Ať už je odpověď jakákoliv, jisté je jedno: pokud máte akutní potřebu zahrát si Diablo 3 na Swicthi, nemusíte váhat.