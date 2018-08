Vyzkoušejte si za pár korun digitální verze populárních deskových her

Ani v době takřka fotorealistické grafiky či virtuální reality nijak neklesá zájem o klasické deskové hry. Ba naopak, díky růstu komunitního financování nebyla situace nikdy lepší než dnes a nabídka všemožných deskovek se zdá nekonečná. Oproti těm digitálním mají tyto hry řadu výhod, přičemž tou nejsilnější je zřejmě přímá sociální interakce. Hrát proti člověku z masa a kostí a koukat mu přitom do obličeje je přece jen daleko lepší zážitek než porazit anonymní osobu z druhého konce světa během online multiplayeru.



Digitální adaptace deskových her tedy ztrácejí obrovskou část svého kouzla. Na druhou však stranu nelze ignorovat ani jejich výhody. Nehrozí podvádění, výpočty na papír, poztrácené figurky ani hádky o pravidla. A pak je tu samozřejmě finanční stránka věci. Klasická papírová krabice s jednou hrou stojí většinou přes tisíc korun, často však i mnohem více.

Proto by vás mohla oslovit nejnovější nabídka obchodu Humble Bundle, ve které najdete balíček šesti legendárních deskovek, za které dohromady dáte jen něco málo přes sto korun. Najdete přitom mezi nimi i ty největší hity jako Talisman nebo Carcassonne, kromě nich i méně známé Ticket to Ride, Mysterium nebo karetní Sentinels of the Multiverse.

Většinu z nich si navíc můžete zahrát v rámci lokálního multiplayeru, což znamená, že se s protihráči u počítače střídáte, některé z nich pak mají i svou verzi pro mobilní telefony.

Nabídka trvá ještě příštích 14 dnů, všechny hry jsou k dispozici na Steamu a část z výdělku putuje na charitu. To už za vyzkoušení stojí, nemyslíte?