KOMENTÁŘ: Chybí vám hry v krabicích? I služby jako Steam mají své limity

Pokud patříte k těm dříve narozeným a hraní her vám stále není cizí, jistě si vzpomenete na dobu, kdy se začalo poprvé ve velkém mluvit o tom, zda digitální distribuce zcela vytlačí klasické krabicovky. Tehdy to znělo jako rouhání nenažraných byznysmenů, jemuž mohla naslouchat snad jen barbarská mládež pohříchu ignorující nepsané zásady vysoké kultury, kterou představuje syslení her v originálních krabicích. Jen si na ty časy vzpomeňte.

V oněch poměrně dost masivních schránkách tehdy voníval několikastránkový ilustrovaný manuál, který sem tam ještě doplňoval nějaký ten bonus v podobě mapy, bestiáře nebo soundtracku. Tyto „poklady vlastně za výhodnou cenu“ vás sice dokázaly s definitivní platností zviklat k dlouho zvažovanému nákupu, když jste je však po rozbalení vrátili zase zpátky do krabice, povědomí o jejich existenci opustilo vaší zaneprázdněnou mysl v rámci sekund. Středem hráčského zájmu bylo totiž ono ohmatané kolečko s originálním potiskem, které jste i nejlepšímu kamarádovi půjčovali jen s důrazným varováním, případně s žertovně vyřčenou, ale zároveň snadno interpretovatelnou výhrůžkou. Komu se tehdy chtělo nahradit tohle všechno nějakou bezduchou digitální hydrou?

Legendární boxart ke hře Super Mario Bros. 3

Jenže jak roky plynuly a rychlý internet pronikal stále více do každodenního života, byly výhody digitální distribuce čím dál tím patrnější, zatímco veškeré zmíněné půvaby nákupu fyzických nosičů mizely jeden za druhým. Firmy procitly do nenadálé ekologické uvědomělosti, následkem čehož začaly upouštět od tisknutí manuálů a další doprovodné „literatury“. Skutečný obsah disku mnohdy představoval prakticky jen spouštěcí Autorun - tedy program, který se připojil na internet a stáhl potřebná data ze serveru hry.

Doba si podobný přístup žádala. Rapidně vzrostl význam patchů, nemluvě o poměrně mladém trendu, kdy se spousta her tváří jako žijící „live“ služby, které si předsevzaly, že vás pomocí průhledných psychologických triků připraví o poslední zbytky vašeho volného času. Tyto hry jsou neustále updatovány a doplňovány o obsah, který ve hře rotuje rychleji než dopingová obvinění v cyklistice. Disk má dnes zkrátka především symbolickou hodnotu, byť výjimky se samozřejmě najdou.

Principy digitální distribuce si s aktuální podobou herních trháků rozumí mnohem víc. Navíc tento model má spoustu dalších výhod. V rámci nikdy nekončících slevových akcí vás dělí jeden ukvapený úsudek a pár zbrklých kliknutí od nákupu hry, na jejíž existenci jste už většinou z dobrých důvodů skoro zapomněli. Servery jako GoG vám zase umožňují hrát i staré klasiky pohodlně a ještě k tomu legální cestou, takže dřívějšímu pirátovi nic nebrání nastoupit cestu uvědomělosti, pokání a dobrých mravů.

Pamatujete ještě na poprask kolem nutnosti být během hraní Diabla 3 on-line?

Navíc pokud patříte k nenapravitelným sběratelům a milovníkům slev, s každým dalším nákupem v kamenném obchodu pro vás vyvstával další problém. Pokud byste totiž každou z her měli mít doma v oné poněkud objemnější krabici, do níž by se s klidem vešla i čivava s miskou žrádla, dost možná by pak na tu vaši sbírečku bylo potřeba ne pár decentních poliček ale samostatná garáž. Posledním hřebíčkem do rakve dříve tolik zbožňovaných disků je pak jejich poruchovost. Můžete je opečovávat jak chcete, jednoho krásného dne na vás z mechaniky zakašlou a vy zjistíte, že je po nich.

Digitální distribuci zkrátka drtivá většina hráčů přijala za svou a onen úzkostlivý sentiment zmíněný na začátku článku byl odsunut na vedlejší kolej. Jenže poslední dobou se vyrojila nová vlna pochyb a obav, čeho všeho se vlastně nákupem digitálky vzdáváme. Polozapomenutá touha kopii dané hry fyzicky vlastnit, se ukazuje být nejen úsměvným sentimentálním pudem herního nadšence, ale překvapivě i prozíravou volbou, která vám může ušetřit další starosti.

Suverénně největší podpásovkou pro majitele digitálních kopií, bylo nedávné oznámení, že ze hry GTA IV zmizí vinou vypršení licencí spousta vynikajících hudebních skladeb, která ve hře dost zásadním způsobem pomáhala vytvářet jak atmosféru, tak samotnou identitu hry. Nebo jsem jediný, pro koho GTA IV bez ruské zpěvačky Glukozy a jejího popěvku „šiky, šiky švajne“ není ta samá hra, kterou jsem si před deseti lety zamiloval? Jasně, škody můžete zmírnit tím způsobem, že si písně do hry nahrajete manuálně a budete poslouchat jednu stanici složenou čistě z vašich mp3 skladeb. Už to však nebude ono.

Původní Dark Souls na PC byl otřesný port, moddeři s ho ale vzali do parády.Bude remaster lepší?

Vypršení licence na používání hudby stálo i minulý rok za stažením hry Alan Wake ze Steamu. Pokud jste si hru stihli zakoupit, tak vám její digitální kopie v knihovně zůstala, další zájemci však mají smůlu a musí se poohlédnout po fyzickém nosiči. Ne nepodobná situace nastala před nedávnem kolem budovatelské strategie Rollercoaster Tycoon 3, která znenadání zmizela ze Steamu i GoG. Důvodem byl patrně soudní spor mezi vydavatelstvím Atari a vývojáři ze studia Frontier.

Zmatky kolem digitální distribuce se nejnověji dotýkají i úspěšné temné fantasy Dark Souls. Remasterovaná verze hry nahradí 25. května na Steamu aktuální edici. Proč by to mělo hráče znepokojovat? Ohlasy na remaster zatím nejsou vyloženě pozitivní a klidně se může stát, že původní edice opatřená fanouškovskými updaty bude po vydání remasteru pro některé hráče zajímavější.

Posledního Donkey Konga si na Wii U už digitálně nekoupíte.

Ušetřeni nezůstali ani konzolisté. Zmíněná kauza kolem GTA IV se dotkla i jich, na rozdíl od PC verze si však hráči na PlayStationu 3 a Xboxech svoje písně do hry nahrát nemůžou. Příjemnou pachuť nezanechalo ani nevysvětlené odstranění Wii U verze hopsačky Donkey Kong: Tropical Freeze z digitálního Nintendo Storu. Mělo to co dělat s posílením pozice aktuální verze pro Nintendo Switch? Jistě to nevíme, ale je to dost možné.

Co z toho všeho plyne? Je snadné si zvyknout na pohodlnost, kterou nám nakupování prostřednictvím digitální distribuce nabízí. Na druhou stranu se takovým nákupem stáváme majiteli zboží, nad jehož obsahem nemáme kontrolu. A to není z hlediska zákazníka úplně příjemná pozice. Velkým argumentem pro nákup digitálek byla i jejich dostupnost. Tu jim oproti krabicovkám upřít rozhodně nemůžeme, jak ale vidíme na zmíněných případech, ani digitálním kopiím není cedule „vyprodáno“ zcela cizí.