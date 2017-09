Dokážete zabít boha? Recenze Dishonored: Death of the Outsider

Rozšíření Death of the Outsider má asi jeden z nejúdernějších a nejúčinnějších názvů, o kterých si mohou marketingové týmy herních studií nechat jen zdát. Pokud jste první nebo druhou Dishonored hráli, nemusím vám vysvětlovat proč. Outsider byl již v prvním díle zajímavou, tajemstvím opředenou postavou, která hrůzy bezútěšného světa hry sledovala s mrazivým odstupem a cynismem sobě vlastním.

Přesto byl Outsider na vývoji jednotlivých událostí vždy nějakým způsobem zainteresován a jelikož vaše nadpřirozené schopnosti pocházeli přímo od něj, stával se temný bůh ve hrách vlastně vaším patronem. Jak ovšem napovídá sám název hry, v Dishonored je vděk těžce nedostatkovým zbožím. A autoři z Arkane Studios usoudili, že se o této skutečnosti nyní přesvědčí i Outsider osobně.

Dishonored: Death of the Outsider

Hvězdné obsazení

Outsider ale není jediným lákadlem aktuálního rozšíření a návrat slaví také další postavy, na které si vzpomenou ti, kteří hráli rozšíření do původní Dishonored i loňskou dvojku. Hráč se tentokrát vžije do role Billie, která vám ve druhém díle poskytla k dispozici svou loď, z níž jste podnikali výpravy do města. Zadavatelem objednávky na Outsiderovu hlavu není přitom nikdo jiný než hlavní hrdina datadisků prvního dílu, asasínský veterán Daud. Ten se nyní sotva drží na nohou a opouští ho poslední síly. Tento kontrakt budete muset prostě zvládnout sami.

Trojice hlavních protagonistů a jejich důležitost pro herní univerzum dělá z Death of the Outsider rozšíření, které je mnohem emotivnější než příběh obou předchozích her. Zásluhu na tom má i hodně povedený dabing, jehož se ujali zkušení herci jako Michael Madsen (Kill Bill), Rosario Dawsonová (Sin City) a Robin Lord Taylor (Gotham). Bohužel je to také jediný aspekt, v kterém Death of the Outsider Dishonored 2 převyšuje.

Dishonored: Death of the Outsider

Ve stínu Dishonored 2

Hra je rozdělena na pět misí, jejichž délka, rozloha a struktura se od sebe výrazně liší. Zjednodušeně řečeno většinou začínáte na základně, odkud se přesouváte do ulic města, které vám dají prostor pro přípravu samotné infiltrace hlídané oblasti. I ve městě se ale musíte mít na pozoru před strážemi, kteří se řídí logikou, že je nejlepší vás pro jistotu nejprve odprásknout, teprve potom se ptát na občanský průkaz.

Ve městě můžete u překupníků nakoupit vybavení nebo vylepšovat vaši výbavu. Peníze si můžete přivydělat zvídavým průzkumem domů a městských ulic nebo plněním kontraktů. To jsou vlastně vedlejší mise zaměřené na krádeže, únosy nebo likvidaci nepohodlných lidí. Také platí, že samotné hlavní misi v některých případech předcházejí nepovinné úkoly, jejichž splnění vám usnadní život v rámci hlavní mise.

Dishonored: Death of the Outsider

Město, mise a celkový design úrovní nejvíce trpí tím, že jej můžeme, ba musíme, neustále srovnávat s Dishonored 2. Death of the Outsider je v tomto ohledu velmi dobrý, ale není prostě tak fantastický jako jeho velký předchůdce. Asi nejvíc se mu blíží v třetí misi, která se odehrává v bance. Ohromná úroveň s pohyblivým vaultem a mechanickými strážci trochu připomene „hodinářskou“ misi z Dishonored 2. Je prostě skvělá a podobně jako ostatní mise dává hráči spoustu možností, jak jí úspěšně dokončit.

Na rozdíl od obou předchozích Dishonored tady v misích nebývá vaším hlavním úkolem eliminace určité postavy. Jsou to spíše vloupačky do střežených míst a až na samotném konci příběhu vás čeká Outsider. Přesto se hra snaží do každého levelu strčit postavu, která hraje roli „bosse.“ Ve většině případů je to ale v podstatě zbytečné. Když už jsme u toho, je škoda, že atraktivní zápletce neodpovídá závěrečné střetnutí. Nebudu nic prozrazovat, ale pokud čekáte alespoň tak dobrý finální střet jako ve dvojce, budete zklamáni.

Dishonored: Death of the Outsider

Schopnosti a gadgety

Death of the Outsider pokračuje v nastaveném trendu, a pokud nechcete, nemusíte ve hře nikoho zabíjet. Autoři se přitom hodně snažili, aby tento styl hraní byl stejně tak zábavný, jako když se rozhodnete jít, řekněme, „tarantinovskou“ cestou.

Spíše než na nadpřirozené schopnosti hlavní hrdinky je tentokrát kladen větší důraz na její gadgety a zbraně. Kuše s mnoha typy šípů asi nikoho neoslní, ale kupte si upgrade, a jako munici můžete použít předměty běžné potřeby. Novinkou je zvláštní typ omračujících granátů a především speciální typy min, jejichž princip autoři pravděpodobně odkoukali ze série Just Cause.

Hoďte minu do blízkosti protivníka a nic netušící nebožák se k ní přicucne jako magnet na ledničku. Takto lze stráže zabíjet či omračovat podle vaší libosti. Ale pozor, pokud miny hodíte třeba dvě, můžete chudáka roztrhnout v půli. Dishonored zůstává jednou z nejbrutálnějších a nekrvavějších AAA her současnosti a při soubojích s mečem se bude slabším povahám zvedat žaludek.

Dishonored: Death of the Outsider

Kromě zbraní můžete používat i nadpřirozené schopnosti. Těch ale není tentokrát moc. Klasický teleport na krátkou vzdálenost samozřejmě nechybí ani tady, zde lze však cílené místo navolit dopředu a samotnou teleportaci provést až o něco později. Zamotáte tak pronásledovatelům hlavu. Hodně užitečný Foresight slouží k bezpečnému průzkumu okolí. Billie v rámci této dovednosti opustí své tělo a stráže a důležité předměty taguje podobně jako to děláme ve hrách od Ubisoftu. Zde ale také vidíte jejich dohled a trasu, kterou se chystají v následujících chvílích vydat.

Nejzajímavější je schopnost Semblance, která vám umožní vzít na sebe podobu libovolné postavy a pohybovat se v její kůži, dokud vám nevyprší mana nebo dokud majitele ukradené identity někdo neobjeví. Jde o hodně silnou zbraň, kterou využijete nejen k tomu, abyste se dostali nepozorovaně kolem stráží. Nechci vás ochuzovat o radost z experimentování a objevování, tak pouze naznačím - Billie může v cizí kůži také mluvit a okolní postavy na ní budou podle toho reagovat. Funguje to vlastně trochu jako v Hitmanovi, největší rozdíl tkví v tom, že převlek můžete používat pouze po velmi omezenou dobu.

Dishonored: Death of the Outsider

Novinkou je také meč, kterým můžete nepřítele na dálku odpálkovat stranou, což se hodí například pro shazování stráží z okrajů budov. Parádní je schopnost naslouchat šepotu krys. Ano, čtete správně. Krysy vám v téhle hře občas mohou poskytnout cenou indicii k elegantnímu splnění mise, nebo vám třeba neznačí, že se poblíž nachází některý z kostěných talismanů vylepšujících vaše schopnosti. A mimochodem, krysí šepot zní naprosto výborně a je to nádherně ujetý nápad.

Po dohrání hry si můžete pustit kteroukoliv z misí znovu, nebo rozehrát novou hru s třemi schopnostmi z Dishonored 2. K dispozici je ale pouze klasický Blink (teleport), Dark Vision (obdoba Foresightu, vidíte skrz zeď) a oblíbené Domino, pomocí kterého označíte více nepřátel, a všechny pak postihne stejný osud, jenž připravíte jednomu z nich.

K mému velkému zklamání klasická New Game Plus opět chybí, takže po dohrání zatím nelze hru začít znovu se všemi odemčenými schopnostmi, upgrady a talismany. Pokud znovu načtete libovolnou misi, dá vám hra arzenál, který jste měli k dispozici v tu dobu, když jste tu kterou úroveň zpřístupnili. Připomínám ale, že možnost opakovat mise i New Game Plus přibyly do Dishonored 2 pár týdnů po vydání. Tak snad.

Dishonored: Death of the Outsider

Na zvuku záleží

Zajímavá je možnost nastavit si jednotlivé parametry obtížnosti. Před začátkem hry máte tradičně na výběr čtyři stupně, pátý si můžete nastavit zcela podle libosti. Chcete, aby nepřátelům přibíhalo na pomoc hodně posil? Jak moc agresivní mají být při boji na blízko? Zpozorují vás, když vykukujete za bednou? Je to na vás.

Grafika je samozřejmě obdobná jako v Dishonored 2. Fotorealismus tu ustupuje stylizaci a hra trochu připomene oživlou malbu. V čem Dishonored nadále exceluje, je to, jak se architektura budov a interiérů drží reality. Obýváky, ložnice, toalety, pracovny – v budovách je přesně to, co má být, a jednotlivé místnosti jsou rozmístěny tak, aby to dávalo smysl. Ohromná spousta detailů v interiérech budov v čele s nádhernými obrazy vás donutí vnímat svoje okolí a navozuje pocit, že se nacházíte v místě obývaném skutečnými lidmi. Po druhém dílu to ale přece jen není už takový nářez, především protože Death of the Outsider něco z vybavení a stylu jednotlivých interiérů kopíruje.

Dishonored: Death of the Outsider

Excelentní zůstává práce se zvukem. Už jsem zmínil povedený dabing, ale to není všechno. Prakticky neustále vás ve hře doprovází nerušivá, přesto výrazná hudba, která pomáhá dotvářet skvělou atmosféru hry. Pokud hrozí, že vás nepřítel objeví, nesignalizuje vám to jen postupně se naplňující symbol nad hlavou dané postavy, ale také hudební doprovod a zvuk, který zesílí na intenzitě. Zvuk jde zkrátka ruku v ruce s celkovým herním designem a to se mi na Dishonored strašně moc líbí. Tohle je hra, která po vás opravdu chce, abyste se v ní často pohybovali pomalu, dívali se kolem a naslouchali okolí. A její jednotlivé složky jsou tomuhle stylu perfektně uzpůsobeny.

K hraní Death of the Outsider nepotřebujete Dishonored 2. Jeho první dohrání vám může zabrat šest až osm hodin, klidně ale i více. Záleží na obtížnosti, na tom, kolik kontraktů budete chtít splnit, jak moc budete prozkoumávat město a kolik času strávíte čtením písemných záznamů, kterých je ve hře opět požehnaně.

Dishonored: Death of the Outsider je celkově vzato povedené rozšíření, které by si fanoušci určitě neměli nechat ujít. Mírněte však svoje očekávání. Čeká vás sice emotivnější příběh se zajímavou trojicí hlavních postav, v ostatních ohledech je ale Outsider s přehledem zastíněn loňskou dvojkou.