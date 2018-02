RECENZE Dissidia: Final Fantasy NT. Spor o nejlepší díl vyřešte bitkou

Bojovková série Dissidia, v níž si dávají přes tlamu postavy z nejrůznějších dílů RPG série Final Fantasy, má za sebou již dva díly pro handheld PSP. Nyní se však konečně dostává na stolní konzoli, a to rovnou na PlayStation 4.

Pokud jste žádný z předešlých dílů nehráli, tak vězte, že nejde o klasickou bojovku ve stylu Tekken nebo Mortal Kombat. Zde se totiž volně pohybujete v trojrozměrných arénách a kamera vašeho bojovníka snímá zezadu. Nově v celé sérii se nehraje 1 vs. 1, ale ve složení tři proti třem. Netradiční? Ano. Zajímavé? Jak pro koho. I když nejde o špatnou hru, těžko si představit, že tento titul zaujme někoho jiného než FFF (fandy Final Fantasy).

Cloud overdose

Ve hře se nacházejí postavy ze všech řadových dílů Final Fantasy včetně těch dvou on-line, které si, předpokládáme, většina z vás nikdy nezahrála. Takže hezky od jedničky až do patnáctky plus dokonce z Tactics a Type-0. Z většiny dílů jsou navíc přítomni klaďasové i záporáci. Zahrát si tak lze za milovaného Clouda, Sephirota, Squalla Leonharta, Ultimeciu nebo šíleného Kefku Palazza či nově i Noctise Lucia Caeluma (kompletní výčet bojovníků naleznete v rámečku).

Hratelné postavy z mnoha světů Final Fantasy - Warrior of Light, Garland Final Fantasy II - Firion, The Emperor Final Fantasy III - Onion Knight, Cloud of Darkness Final Fantasy IV - Cecil Harvey, Kain Highwind, Golbez Final Fantasy V - Bartz Klauser, Exdeath Final Fantasy VI - Terra Branford, Kefka Palazzo Final Fantasy VII - Cloud Strife, Sephiroth Final Fantasy VIII - Squall Leonhart, Ultimecia Final Fantasy IX - Zidane Tribal, Kuja Final Fantasy X -Tidus, Jecht Final Fantasy XI - Shantotto Final Fantasy XII - Vaan Final Fantasy XIII - Lightning Final Fantasy XIV - Y'shtola Rhul Final Fantasy XV - Noctis Lucis Caelum Final Fantasy Tactics - Ramza Beoulve Final Fantasy Type-0 -Ace

Většina postav se však objevila v předchozích Dissidiích a těch nových je pomálu. Je jich však dost a to nám stačí. Co se jejich oblíbenosti týče, z on-line hraní je nám jasné, že vede Cloud. Výjimkou nejsou totiž ani klání, v nichž se postavíte trojici Cloudů.

Stejně jako bojovníci pocházejí z nejrůznějších dílů, platí to samé i o arénách a hudebních motivech, které všechno to mlácení doprovázejí. K dispozici je příběhový režim, off-line klání i on-line bitvy. Za každý vyhraný zápas přicházejí odměny v podobě Gilů (FF měna), vzpomínek i pokladů k získání.

Zatímco poklady a finance slouží k odemčení nebo pořízení kostýmů, profilových ikonek a hudby, slouží vzpomínky ke zpřístupnění dalších kapitol v příběhovém režimu. A ten je podle nás špatný, či lépe řečeno špatně koncipovaný. Vzpomínkami, které jsou relativně vzácné a získávají se ze všeho nejhůře, totiž odemykáte nejen příběhové souboje, ale i videosekvence. Čtete dobře, budete se desítky minut mlátit, abyste získali vzpomínky, které pak utratíte za video.

Příběh dobra proti zlu, zííív

Nutno si přiznat, že příběh je hloupý a nezajímavý. Zatímco story ve Final Fantasy jsou často propracované, zajímavé až dechberoucí, v nové Dissidii jde o souboj dobra a zla ve stylu “bohové, alternativní dimenze a blabla“. A nutnost odemykat si videosekvence je debilní v této i jakékoliv jiné alternativní dimenzi.

Ehrgeiz: God Bless the Ring první bojovka Final Fantasy Tuto videohru si dnes vybaví už jen pamětníci. Vyšla na první PlayStation a šlo o klasickou bojovku s postavami z Final Fantasy VII jako Cloudem, Tifou, Sephirothem, Vincentem, Yuffie nebo odemykatelným Zackem. Hodně zajímavým a originálním bojovníkem byl Ken "Godhand" Mishima. Jeho jméno odkazující na klan Mishimů i nagelované vlasy dávaly tušit, že jde o příbuzného rváčů z kultovní série Tekken. Dobové recenze byly všelijaké, ale dnes je to sběratelská rarita. Kromě klasického mlácení nabízí hra i režim akčního RPG ve stylu Diablo. A to je opravdu něco.

Samotné souboje jsou ovšem zajímavé. Snaží se být originální, což jim upřít nelze, ale jsou až příliš zmatečné. Každá postava má HP útoky na zdraví, bravery útoky na statečnost a speciální EX útoky. Útoky na zdraví jsou zřejmé již z názvu. Útoky na statečnost vás postaví do značné výhody nad protivníky, které čeká nevýhoda. Znamená to, že vaše ataky a defenziva budou silnější a protivník bude zažívat přesný opak. EX útoky jsou samozřejmě ty největší mordy využívajících specialit dané postavy.

Bojovníci se dále dělí do skupin jako vanguard, marksman, specialist a assassin, z nichž každá má svoje pro a proti, útočí zblízka/z dálky a celkově přináší alespoň špetku rozmanitosti do bitev. Ty jsou totiž jinak dost stereotypní, a to i přesto, že nabízejí možnost létat nebo běhat po zdech, což jsou vlastnosti, které mají všechny postavy bez rozdílů.

Boje jsou totiž extrémně zmatené, nepřehledné a i bitvy v bojovkách Dragon Ball Z proti nim vypadají srozumitelně. Neustále něco bouchá, exploze vás oslňují, postavy jsou omráčené, bdělé a zorientovat se je těžší než ve vlastní posteli po propařeném víkendu. Screenshoty pořízené z hraní mluví ostatně samy za sebe.

Ještě že je ve hře možnost automatického zaměření, bez něj byste byli ztracení. Velkým pomocníkem je i vzpamatování se z útoku, díky kterému se vzchopíte i při pádu. Lehké rozptýlení od klasických bitev přichází v podobě bojů s krystaly. Svůj musíte ochránit, soupeřův zničit. Pokud jste v blízkosti svého, nelze na něj útočit a naopak. Nejde o nic světoborného, ale aspoň něco.

Sekaná na síti

Jak už jsme podotkli, vzpomínky jsou vzácné. A jelikož je příběhový režim protkaný mnoha videosekvencemi, trvá dlouho, než se dostanete ke skutečnému boji. A když ano, nebudete mít vzpomínky k jeho odemčení. Budete se muset proto stále dokola uchylovat k off-line i on-line soubojům stále dokola, abyste viděli konec hry, který za tu snahu ani popravdě nestojí.

Povinní summoni nechybí Nebylo by to Final Fantasy, kdyby chyběli obří a mystičtí summoni. Tito bájní tvorové jsou elementárně založení a pokud si je přivoláte na bojiště, smetete s jejich pomocí protivníky raz dva. Útoky summonů totiž lze zaměřovat. V Dissidii: Final Fantasy NT nechybí staří známí jako Ifrit, Shiva, Bahamut, Odin nebo Leviathan a několik dalších.

Uchýlit se tak budete muset k ostatním režimům, kde vzpomínky můžete splašit také. On-line souboje však sužují lagy, na které došlo asi tak v polovině případů, když jsme se uchýlili na síť. A to nemohla být vina našeho připojení. Dissidia: Final Fantasy NT je tak hodně rozporuplné dílo, ať se na něj díváte z jakéhokoliv úhlu.

A to platí i o vizuální stránce. Zatímco modely postav jsou detailní a propracované, arény nikoliv. Vypadají skoro jako by byly z jiné hry. A jelikož při hraní vidíte bojovníky zpovzdálí, není celkový dojem kdovíco. Rozhodně to není taková krásná podívaná jako ve Final Fantasy XV.

Co se hudby týče, nemůžeme vytknout vůbec nic. Naopak musíme právem chválit. Všechny Final Fantasy melodie a motivy patří k tomu nejlepšímu, co videohry z oblasti audia lidstvu přinesly a zde máte výběr hned z několika dílů. Pro Dissidii: Final Fantasy NT tak platí přesně to, co jsme podotkli na začátku recenze. Jde o titul určený výhradně příznivcům Final Fantasy a ostatním hráčům nemá šanci dát to, co právě fandům. Takže na otázku, zda je hra určena právě vám, odpovíme jinou otázkou: Co pro vás znamená fenomén Final Fantasy?