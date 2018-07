Umělá inteligence od Elona Muska už teď poráží profesionály ve hře Dota 2

Dny, kdy bude lidstvo zotročeno zdivočelými stroji, jak to známe například z filmů Matrix nebo Terminátor, jsou zase o něco blíže. Nezisková organizace OpenAI, kterou spoluzaložil slavný americký podnikatel Elon Musk, totiž vyvinula umělou inteligenci, která je schopná vyrovnaně soupeřit se špičkovými hráči multiplayerové hry DOTA 2.

Členové týmu OpenAI oslavují notebook, který porazil profesionální hráče DOTA 2.

Už loni jsme psali o tom, že její první prototyp porazil herního profesionála Danila „Dendi“ Išutina, nyní jsme však zase o něco dál. Nejnovější verze totiž piluje týmovou variantu hry ve formátu pět proti pěti, což znamená, že se kromě už tak dost komplexních mechanik musí jednotlivé samostatné moduly naučit i spolupracovat.

DOTA 2 je přitom velice rychlá a na taktiku obtížná akční strategie, která na rozdíl třeba od klasických šachů nabízí v každou chvíli nespočet variant dalšího postupu. OpenAI se přitom naučila hrát zcela sama jen tím, že ji vývojáři nechali absolvovat obrovské množství zápasů. Od úvodních kol, kdy sotva zvládala prostý pohyb po mapě, jsme se nyní dostali do stavu, kdy hra před televizními kamerami rozdrtila tým vedený zkušeným profesionálem.

Poměřováno lidskými standardy se OpenAI naučila hrát DOTA opravdu rychle, v rámci měsíců. Ve skutečnosti však díky mimořádnému výpočetnímu výkonu používaného hardwaru (128 000 CPU jader) trénuje během jediného dne tolik, kolik by běžným smrtelníkům trvalo 180 let.

Je nutné poznamenat, že umělá inteligence neřeší úplně všechny problémy, kterým je vystaven běžný hráč. Do soubojů se tak pouští s předem vybranou pěticí hrdinů, zároveň vylepšování při přechodu na novou úroveň je přednastavené. To však nic nesnižuje obrovské množství postupů (viz oficiální blog), které se umělá inteligence musela naučit.

Tým lidí schytal krutou porážku.

Plné schopnosti svého výtvoru pak chtějí autoři předvést koncem srpna na turnaji The International, což je mistrovství ve hře DOTA 2, kterého se zúčastní ti vůbec nejlepší hráči světa.

OpenAI není přitom jedinou společností, která učí počítače hrát hry. Pozadu nestojí ani internetový gigant Google, který si zvolil daleko akčnější hru Quake 3 Arena. A jeho výsledky jsou neméně působivé.

Jestli se ptáte, k čemu je dobré učit počítače hrát počítačové hry, tak vězte, že jde samozřejmě jen o experimentování. Autonomní umělá inteligence má však jinak nespočet využití, ať už jde o specializované stroje nahrazující lidskou práci, nebo návrhy složitých informačních struktur, jako je třeba městská dopravní síť.

A pak samozřejmě k ovládání gigantických bojových robotů. Vždyť co by to bylo za budoucnost bez gigantických bojových robotů!