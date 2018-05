Divinity: Original Sin 2 vyjde v srpnu i na konzolích

Jedna z nejlepších her loňského roku Divinity: Original Sin 2 (naše recenze), vyjde letos i na konzole X1 a PS4. Není to žádné velké překvapení, protože hře se daří nad očekávání dobře. Na PC se prodalo více než milion kopií. A to dosud nebyla v pořádné slevě.

