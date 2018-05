Pokračování postapokalyptické akční hry na hrdiny The Division, která se odehrává ve zničeném New Yorku, vyjde nejpozději 31. března 2019. Vyplynulo to ze zveřejněných finančních výsledků Ubisoftu. O hře prozatím víme jen to, že na ní opět pracuje studio Massive Entertainment a poběží na vylepšené verzi původního enginu Snowdrop.

Zpráva dále zmiňuje, že ve stejném období vyjdou i závody The Crew 2 a dosud neoznámený projekt. Více se dozvíme příští měsíc na herní akci E3 v Los Angeles.