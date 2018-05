Dnes vychází druhé DLC ke skvělému Wolfensteinovi

Loňský Wolfenstein se opravdu povedl, o čemž svědčí nejen naše vysoké hodnocení, ale především to, že jej naši čtenáři vyhlásili hrou roku. První přídavek The Adventures of Gunslinger Joe (naše recenze) byl sice jen nastavovaná kaše, ale co naplat, tak skvělé střílečky se jen tak nepřejíme. Druhé DLC nazvané The Diaries of Agent Silent Death vychází již dnes, ale ani od něj revoluci nečekáme. Spousta lidí v jiných regionech už má dohráno, ale u nás se otevře zřejmě až po sedmé hodině večer.

Wolfenstein 2: The Diaries of Agent Silent Death