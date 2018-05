Dnes vychází první přídavek pro Shadow of War, zahrajeme si za ženu

Loňský titul Shadow of War (naše recenze) zrovna nezazářil, ale v jádru to byla povedená akční hra. Pokud jste čirou náhodou neměli vraždění orků ještě dost (čemuž se mi nechce věřit, protože je hra až únavně natahovaná), můžete se do zprzněného světa Pána prstenů vrátit v novém DLC nazvaném Blade of Galadriel. V něm si sice zahrajete za elfku Eltariel, jinak ale bude náplň podle všeho stejná jako v původní hře.