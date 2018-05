Do Dead by Daylight přibyl vrah z filmové série Saw

Dead by Daylight je originální multiplayerová hra, v níž jeden hráč v roli sériové vraha nahání ostatní, kteří nemají příliš možností, jak se bránit. Po Freddy Kruegerovi, Kožené tváři a Michaelu Myersovi (z filmu Halloween) nyní do hry přichází i pan Prase ze série Saw. Součástí DLC je samozřejmě i nová mapa, kterou je továrna na maso.