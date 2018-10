Do PES 2019 přibudou čínská a thajská liga

Po ztrátě licence na fotbalovou Ligu mistrů (kterou se nyní chlubí konkurenční FIFA) to fotbalová série Pro Evolution Soccer nemá snadné. Alespoň na asijských trzích by jí mohly pomoci nově pořízen0 licence na čínskou a thajskou ligu, které do hry již brzy přibudou. Kromě toho se dočkáme i řady vylepšení a oprav.