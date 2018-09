Do Pinballu FX3 míří klasické stoly od WMS Industries

Do nejlepšího pinballového „simulátoru“ současnosti FX3 zamíří klasické arkádové stoly od pánů Ballyho a Williamse. Tyto legendární automaty podle mnohých patří vůbec k tomu nejlepšímu, co v tomto žánru vzniklo. V prvním sledu se můžete těšit na stoly Fish Tales, The Getaway, Junk Yar a Medieval Madness.