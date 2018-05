Do Sunless Skies přibyla nová oblast, podívejte se na trailer

Pokud jste fandové povedené indie hry Sunless Sea (naše recenze) určitě netrpělivě vyhlížíte její pokračování Sunless Skies. Možná ho dokonce už hrajete, protože je k mání v předběžném přístupu. Nyní do něj navíc autoři přidali spoustu nového obsahu, na který lákají povedeným trailerem. Ale my si stejně radši počkáme až do září, kdy má být hra definitivně hotová.